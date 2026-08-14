Rau đồng giá 10.000 đồng/kg ở chợ TP.HCM, thịt heo cũng giảm mạnh

Giá nhiều loại thực phẩm ở TP.HCM đang hạ nhiệt, chuyên gia cho rằng thị trường sẽ tương đối ổn định trong các tháng tới.

Từ đầu tháng 7 tới nay, giá nhiều mặt hàng thiết yếu như rau, củ, thịt tại chợ truyền thống ở TP.HCM đều giảm dần so với vài tháng trước.

Giá nhiều loại thực phẩm đều hạ nhiệt

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM như chợ Phạm Văn Hai, chợ Bà Chiểu, chợ Chợ Cầu... nhiều loại rau đang được bán khá rẻ.

Đơn cử, rau mồng tơi, rau muống, rau cải dao động 12.000-15.000 đồng/kg, một số điểm bán còn cắm bảng đồng giá 10.000 đồng/kg cho các loại rau ăn lá. Một số loại củ như bầu, bí xanh, cà rốt, khoai lang... từ 20.000 đến 25.000 đồng mỗi kg.

Nhiều loại rau tại chợ truyền thống đang được bán đồng giá 10.000 đồng/kg. Ảnh: An Hà.

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc điều hành HTX rau thủy canh Tuấn Ngọc xác nhận giá rau giảm nhiệt phần lớn nhờ nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu thì không đổi, thậm chí có chiều hướng giảm do người dân tiết giảm chi tiêu.

"Hầu hết vào thời điểm tháng 6 tới tháng 8 hàng năm, nếu không có biến động ngoại quan thì giá rau, thịt thường giảm nhiệt. Nguyên nhân là các bếp ăn phục vụ học sinh chưa hoạt động trở lại nên lượng tiêu thụ trên thị trường bị giảm", ông Tuấn nói.

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn, giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho trồng và chăm sóc rau đang giảm dần, cùng với giá xăng dầu hạ nhiệt đã phần nào đã giúp bình ổn giá thương mại.

Không chỉ với các mặt hàng rau, giá thịt heo về chợ cũng đang giảm đáng kể. Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết so với ngày 1/8, giá thịt heo mảnh về chợ đã giảm khoảng 4.000-7.000 đồng/kg tùy loại, trong khi lượng heo về chợ có xu hướng tăng dần.

Tại chợ truyền thống, giá thịt heo giảm từ 110.000 đồng xuống còn 90.000 đồng/kg đối với thịt đùi, thịt ba chỉ cũng giảm từ 180.000 xuống còn 150.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng đà giảm xuất phát từ cung vượt cầu. Theo ông, nguồn cung heo hơi trong nước dồi dào trong khi sức mua còn đang yếu, chưa kể lượng thịt heo, gà nhập khẩu giá rẻ vẫn được nhập về khá nhiều, kéo giá heo trong nước giảm thêm.

Cùng với đó, tương tự như rau xanh, đây là thời điểm thấp điểm về nhu cầu thịt vì rơi vào giai đoạn nghỉ hè, nhiều bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp chưa hoạt động trở lại.

Dữ liệu từ Thống kê TP.HCM cũng nêu rõ trong tháng 7, giá xăng dầu cùng giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm góp phần làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,33% so với tháng trước.

Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,15%. Trong đó, gạo giảm 0,38%; nhóm thực phẩm giảm 0,24%, chủ yếu ở thịt gia súc giảm 0,86%, thịt gia cầm giảm 0,67%, thủy sản tươi sống giảm 0,32%, rau tươi, khô và chế biến giảm 0,81%; dịch vụ ăn uống ngoài gia đình giảm 0,03%.

Ngoài ra, chi phí nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng đã giảm 0,54%. Đà giảm chủ yếu nhờ vào việc giá gas giảm mạnh 11,85%, kế đến là điện và dịch vụ điện giảm 1,18%, nước sinh hoạt giảm 0,12%.

Song song đó, giá xăng dầu cũng giảm nhiệt nhờ các chính sách điều hành giá và điều chỉnh giá cước hàng không, góp phần hạ nhiệt CPI trong tháng 7 vừa qua.

Dù vậy, vẫn có một số mặt hàng duy trì đà tăng như nhóm bột mì và ngũ cốc khác tăng 0,13% và nhóm lương thực chế biến cũng tăng 0,36%.

Dự báo mặt bằng giá ổn định trong các tháng tới

Nhìn vào mức giảm của CPI trong tháng 7 vừa qua, Thạc sĩ Trần Minh Trí, Giảng viên khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM đánh giá đây là một tín hiệu tích cực. Ông kỳ vọng trong những tháng tới, CPI sẽ tương đối ổn định, thậm chí có thể giảm nhẹ ở một số thời điểm nếu không xuất hiện những biến động lớn từ bên ngoài.

Theo ThS Trí, xu hướng hạ nhiệt của giá xăng dầu đang giải tỏa đáng kể áp lực lạm phát trên toàn hệ thống. Việc nhiên liệu đầu vào bình ổn không chỉ tiết giảm chi phí giao thông trực tiếp, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển, sản xuất và phân phối của cộng đồng doanh nghiệp.

Dù vậy về lâu dài, ông cho rằng CPI khó giảm sâu. Mức tăng 4,93% so với cùng kỳ tại TP.HCM là minh chứng rõ nét cho thấy mặt bằng giá vẫn đang neo ở mức cao.

Trên quy mô toàn quốc, áp lực lạm phát vẫn đè nặng lên các nhóm hàng hóa và dịch vụ trọng yếu trong rổ hàng hóa tiêu dùng. Đơn cử, trong quý II/2026, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống ghi nhận mức tăng hơn 5%, riêng phân khúc dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng trên 8%; trong khi nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng áp sát mốc tăng 8%.

Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm 2025, CPI trong tháng 7 vẫn tăng 4,93%. Tính bình quân 7 tháng năm 2026 thì chỉ số này cũng tăng tới 4,48%.

"Điều này cho thấy áp lực giá bên dưới nền kinh tế vẫn còn, dù giá xăng dầu đang tạo lực kéo CPI xuống. Do đó, tôi không kỳ vọng CPI sẽ giảm liên tục qua từng tháng. Kịch bản có khả năng hơn là CPI dao động nhẹ quanh mặt bằng hiện tại, tức có tháng giảm, có tháng tăng nhẹ, nhưng chưa hình thành một đợt tăng giá mạnh nếu không xuất hiện các cú sốc mới về năng lượng, tỷ giá hoặc nguồn cung hàng hóa.

Hiện, tôi nghiêng về kịch bản mặt bằng giá tương đối ổn định hoặc giảm nhẹ hơn là tiếp tục một xu hướng giảm sâu", ThS Trí bày tỏ quan điểm.

Mặt bằng giá dự kiến tương đối ổn định hoặc giảm nhẹ trong thời gian tới. Ảnh: An Hà.

Chị Thanh Huyền, người tiêu dùng tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tính toán chi phí hơn 1 tháng gần đây đã giảm 10-15%. Dù vậy, chị đặt vấn đề giá tô phở, ổ bánh mì, ly cà phê hay mua sắm online... vẫn giữ nguyên mức tăng.

Giải mã cho nghịch lý này, bà Nhàn, nhà cung ứng giò chả quy mô lớn tại chợ Cầu, TP.HCM phân trần rằng việc đưa mặt bằng giá về quỹ đạo cũ là bài toán gần như không có lời giải trong ngắn hạn. Dù muốn giữ chân tệp khách hàng quen thuộc, hộ kinh doanh của bà vẫn đang chịu sức ép về chi phí đầu vào, từ nguyên liệu, nhân công cho đến cước vận chuyển, vẫn neo ở mức cao.

"Chưa kể, các chi phí tuân thủ mới như phần mềm kế toán hay nghĩa vụ thuế... cũng đang bào mòn đáng kể biên lợi nhuận. Để giữ sức mua, chúng tôi đang cố định giá bán từ đầu năm và cố gắng không điều chỉnh tăng từ nay đến cuối năm", bà nói.

Ở góc độ sản xuất, ông Lâm Tuấn Ngọc nhìn nhận có thể giá rau và thịt sẽ tăng vào giai đoạn năm học mới, hoặc mùa mưa bão gây ảnh hưởng đến nguồn cung. Mức tăng sẽ chưa thể đoán định vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố cung - cầu.

Nhiều giải pháp bình ổn giá cả

Theo giới chuyên gia và doanh nghiệp, để hạn chế đà tăng giá, điểm then chốt nằm ở bài toán bảo đảm nguồn cung cho các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. ThS Trần Minh Trí cho rằng việc giữ lưu thông hàng hóa thông suốt, kiểm soát các chi phí đầu vào và theo dõi sát những nhóm hàng hóa, dịch vụ có trọng số lớn trong rổ CPI sẽ là chìa khóa để quản trị rủi ro lạm phát.

Với TP.HCM, việc tăng cường liên kết nguồn cung với các tỉnh, giảm chi phí logistics và duy trì hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường cũng rất quan trọng.

Đại diện một lãnh đạo của Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cho biết các doanh nghiệp thành viên đang tham gia chương trình bình ổn thị trường do TP.HCM phát động. Đồng thời, trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp đều chủ động cắt giảm chi phí để kìm giá bán ra thị trường.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, để duy trì sức mua và thúc đẩy hoạt động thương mại, thành phố đang chuyển từ xúc tiến thương mại truyền thống sang liên kết đa ngành. Sở phối hợp với nhiều sở ngành khác và các tập đoàn, doanh nghiệp bán lẻ để tổ chức các đợt cao điểm kích cầu tiêu dùng.

Trên thực tế, TP.HCM cũng đã chuẩn bị các kịch bản điều hành nhằm kiểm soát mặt bằng giá, chủ động ứng phó với những áp lực có thể phát sinh trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, nguồn hàng sẽ được tăng cường vào các dịp lễ, Tết và những giai đoạn cao điểm tiêu dùng. Doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giữ ổn định giá bán, trong khi các hệ thống phân phối tiếp tục triển khai khuyến mại, giảm giá để kích cầu.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành công văn về triển khai công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn. UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả, nhất là những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm. Các đơn vị phải chủ động dự báo để có giải pháp điều hành phù hợp, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung dẫn đến tăng giá đột biến, bất hợp lý.

Đối với các mặt hàng dự kiến điều chỉnh giá, các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ các yếu tố hình thành giá, phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá toàn diện tác động kinh tế - xã hội để lựa chọn mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp, hạn chế tạo ra cộng hưởng lạm phát kỳ vọng.

Bên cạnh đó, các lực lượng liên ngành sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra niêm yết giá, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Sở Tài chính được giao tổng hợp, phân tích, dự báo diễn biến giá thị trường và phối hợp với các sở, ngành để tham mưu biện pháp điều hành phù hợp. Các đơn vị khác tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường định kỳ, phục vụ công tác quản lý, điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2026.