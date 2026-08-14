21 chuyến bay bị ảnh hưởng vì diều gắn đèn chớp gần Tân Sơn Nhất

Hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất phải tạm dừng 14 phút tối 13/8, ảnh hưởng 21 chuyến bay do 3 con diều gắn đèn chớp.

Ngay cả những vật thể tưởng như đơn giản như diều cũng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không nếu xuất hiện tại khu vực có khả năng uy hiếp an toàn bay. Ảnh: VATM.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong khoảng 14 phút tạm dừng khai thác, các tàu bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất phải bay chờ, trong khi những chuyến chuẩn bị khởi hành được tạm thời giữ lại dưới mặt đất.

Sự việc bắt đầu khoảng 19h40 ngày 13/8, khi các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về một vật thể nghi là thiết bị bay không người lái xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương.

Tại thời điểm ban đầu, vị trí và độ cao của vật thể chưa được xác định chính xác. Trung tâm APP/TWR Tân Sơn Nhất lập tức trao đổi với các đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra thông tin thông qua các tổ bay đang hoạt động trong khu vực.

Đến khoảng 20h02, vật thể được cập nhật xuất hiện tại khu vực phường Tây Thạnh. Trước nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để các lực lượng tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình.

Các tàu bay đang trên hành trình đến sân bay được Trung tâm APP/TWR Tân Sơn Nhất tổ chức bay chờ phù hợp. Các chuyến bay chuẩn bị khởi hành được giữ lại dưới mặt đất. Các đơn vị liên quan liên tục trao đổi, cập nhật thông tin để điều chỉnh phương án khai thác.

Đến khoảng 20h16, sau khi có thông tin cho phép tiếp tục khai thác, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Trong thời gian có hoạt động của vật thể bay, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau khi hoạt động bay được khôi phục, các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh vật thể được phát hiện trước đó.

Đến khoảng 20h34, lực lượng chức năng xác nhận vật thể bay thực tế là 3 con diều có gắn đèn. Công an địa phương đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

Theo Công ty Quản lý bay miền Nam, việc tạm dừng khai thác được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn hoạt động bay. Khi xuất hiện thông tin về vật thể bay chưa xác định trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hàng không, việc chủ động điều chỉnh hoạt động khai thác là cần thiết để phòng ngừa rủi ro.

Tùy tình hình thực tế, các đơn vị điều hành bay có thể tổ chức tàu bay bay chờ, tạm thời giữ tàu bay dưới mặt đất hoặc tạm dừng cất, hạ cánh trong thời gian cần thiết để đánh giá nguy cơ.

Sự việc tại Tân Sơn Nhất cho thấy ngay cả những vật thể tưởng như đơn giản như diều cũng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không nếu xuất hiện tại khu vực có khả năng uy hiếp an toàn bay.

Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không có mật độ khai thác cao, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư. Do đó, các hoạt động thả diều, sử dụng drone, flycam và những phương tiện bay khác cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hàng không.

Việc một vật thể chưa xác định xuất hiện gần sân bay có thể buộc các đơn vị phải kích hoạt các phương án phòng ngừa, gây ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay dù sau đó được xác định không phải thiết bị bay nguy hiểm.

Công ty Quản lý bay miền Nam nhấn mạnh bảo đảm an toàn bay là ưu tiên cao nhất và cũng là trách nhiệm chung của cộng đồng.