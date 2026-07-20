SCB đóng cửa thêm 4 chi nhánh, 3/4 phòng giao dịch đã 'biến mất'

SCB tiếp tục thu hẹp hệ thống khi chấm dứt hoạt động thêm 4 chi nhánh, đưa quy mô mạng lưới xuống chỉ còn khoảng 45 phòng giao dịch trên toàn quốc.

Theo thông báo mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết đã chấm dứt hoạt động của 4 chi nhánh gồm Thanh Hóa, Bình Dương, Bến Tre và Vũng Tàu. Trong đó, Chi nhánh Thanh Hóa ngừng hoạt động từ ngày 15/7, còn 3 chi nhánh Bình Dương, Bến Tre và Vũng Tàu dừng hoạt động từ ngày 18/7.

SCB cho biết việc đóng cửa các chi nhánh được thực hiện trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tại các khu vực liên quan và quyết định của HĐQT. Ngân hàng khẳng định mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng vẫn được đảm bảo thông qua các đơn vị tiếp nhận.

Cụ thể, Chi nhánh Thanh Hóa được chuyển về SCB Chi nhánh Thăng Long; Chi nhánh Bình Dương chuyển về SCB Chi nhánh Đồng Nai; Chi nhánh Bến Tre chuyển về SCB Chi nhánh Trà Vinh; còn Chi nhánh Vũng Tàu được tiếp nhận bởi SCB Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh cũng đồng nghĩa các phòng giao dịch trực thuộc sẽ ngừng hoạt động.

Động thái trên nằm trong lộ trình thu hẹp mạng lưới của SCB kể từ năm 2023. Trước đó, ngân hàng đã đóng khoảng 160 phòng giao dịch trên cả nước. Từ quy mô 239 phòng giao dịch vào tháng 9/2021, đến nay SCB chỉ còn khoảng 45 phòng giao dịch, giảm khoảng 3/4 so với thời kỳ cao điểm.

Ngoài việc đóng cửa các chi nhánh, trong tháng 7, SCB cũng thông báo mời các tổ chức định giá độc lập tham gia xác định giá trị 13 mã tài sản bảo đảm riêng lẻ thuộc danh mục 1.120 mã tài sản bảo đảm theo Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST và Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT.

Theo danh sách, phần lớn các bất động sản cần định giá nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM, như số 22 Lê Lợi, 15 Ngô Đức Kế, 45AB Pasteur, 202-204 Pasteur... SCB cho biết một số tài sản hiện đóng cửa, trong khi số khác được cho bên thứ ba thuê làm văn phòng, kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc bãi giữ xe.

1.120 mã tài sản bảo đảm được dùng để thế chấp cho 1.243 khoản vay của bà Trương Mỹ Lan ở SCB. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, tổng dư nợ của các khoản vay này lên tới khoảng 673.000 tỷ đồng .

Trước đó, vào tháng 3, SCB đã triển khai xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm, gồm nhà đất cùng quần áo, phụ kiện thời trang của các doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.