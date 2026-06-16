SCB rao bán thanh lý hàng loạt tài sản

Hàng loạt chi nhánh của SCB đang thanh lý tài sản cố định, công cụ lao động, vật tư trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục triển khai các biện pháp tinh gọn hoạt động và tái cơ cấu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa liên tiếp phát đi thông báo thanh lý tài sản tại hàng loạt chi nhánh trên cả nước, trong bối cảnh nhà băng này tiếp tục triển khai các biện pháp tái cơ cấu và tinh gọn hoạt động.

Theo các thông báo được công bố trong tháng 6, các đơn vị thực hiện thanh lý tài sản gồm Chi nhánh Hồng Bàng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Giuộc, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bến Tre và Khánh Hòa.

Danh mục tài sản đưa ra thanh lý bao gồm toàn bộ tài sản cố định, công cụ lao động, vật tư và các loại vật liệu đang được lưu giữ tại các đơn vị. Đối tượng tham gia chào giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua lại tài sản thanh lý của ngân hàng.

SCB cho biết việc thanh lý được thực hiện theo hình thức bán nguyên lô thông qua phương thức chào giá kín. Các cá nhân, tổ chức tham gia sẽ nộp hồ sơ chào giá trong thời gian quy định, sau đó hội đồng thanh lý của ngân hàng sẽ tiến hành mở hồ sơ và lựa chọn đơn vị trả mức giá cao nhất. Giá trúng thanh lý là mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Trước khi tham gia chào giá, khách hàng được phép trực tiếp kiểm tra hiện trạng tài sản tại nơi lưu giữ. Thời gian xem tài sản được bố trí khác nhau tùy từng chi nhánh, chủ yếu diễn ra trong nửa đầu tháng 6.

Dù không công bố giá khởi điểm cũng như chi tiết từng hạng mục trong các lô tài sản, việc triển khai thanh lý đồng loạt tại nhiều chi nhánh cho thấy quy mô đợt xử lý tài sản lần này tương đối lớn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh SCB vẫn đang nằm trong diện kiểm soát đặc biệt kể từ tháng 10/2022. Việc thanh lý tài sản quy mô lớn không hiếm gặp đối với các tổ chức tín dụng đang trong quá trình tái cơ cấu, khi các ngân hàng thường tiến hành rà soát, xử lý những tài sản không còn nhu cầu sử dụng nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên thực tế, đợt thanh lý lần này nối tiếp quá trình thu hẹp mạng lưới hoạt động đã được SCB triển khai trong những năm gần đây. Từ giữa năm 2023 đến nay, ngân hàng liên tục thông báo chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch, chi nhánh trên cả nước theo lộ trình tái cơ cấu.

Riêng trong năm 2024, SCB đã đóng cửa 95 phòng giao dịch. Sang năm 2025, ngân hàng tiếp tục cắt giảm thêm nhiều điểm giao dịch tại TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và Khánh Hòa.

Song song với việc thu hẹp mạng lưới, SCB cũng triển khai nhiều biện pháp tinh gọn hoạt động như cắt giảm nhân sự, thanh lý xe ô tô chuyên dụng, máy ATM cùng các tài sản không còn phục vụ hoạt động kinh doanh.