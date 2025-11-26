Ngân hàng dồn dập thanh lý tài sản thu hồi nợ

Thị trường mua bán tài sản bảo đảm cuối năm trở nên sôi động khi các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động phát mại từ bất động sản cho tới các khoản nợ doanh nghiệp.

Các ngân hàng đang tích cực rao bán tài sản đảm bảo, các khoản nợ quá hạn để thu hồi nợ xấu dịp cuối năm. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường mua bán nợ và tài sản bảo đảm những ngày cuối tháng 11 chứng kiến hoạt động rao bán gia tăng mạnh cả về số lượng lẫn giá trị tài sản. Danh mục tài sản phát mại trải dài từ quyền sử dụng đất, nhà ở đô thị cho đến cơ sở kinh doanh thương mại và các khoản nợ doanh nghiệp, phản ánh nỗ lực xử lý nợ xấu quyết liệt của các ngân hàng dịp cuối năm.

Dồn dập thanh lý tài sản bảo đảm

VPBank mới đây thông báo bán đấu giá trạm dừng nghỉ xăng dầu tại xã Thanh Lâm, Ninh Bình, bao gồm tòa nhà 10 tầng, trạm xăng dầu và khối nhà 3 tầng phục vụ dịch vụ ăn uống - điều hành, giá chào bán gần 41 tỷ đồng .

Tại miền Trung, VietinBank đang tìm khách mua quyền sử dụng đất tại Khu C, đô thị mới An Vân Dương, thuộc phường Mỹ Thượng, TP Huế (trước đây là xã Phú Thượng, huyện Phú Vang). Khu đất có giá khởi điểm hơn 225 tỷ đồng , cùng với nhiều tài sản nợ xấu khác liên quan CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ SHC Việt Nam cũng được nhà băng này rao bán.

Ở phía Nam, hoạt động phát mại tài sản diễn ra sôi động. Agribank chi nhánh 9 thông báo bán đấu giá 3 bất động sản thế chấp tại TP.HCM với tổng giá khởi điểm 220 tỷ đồng . Đáng chú ý, chi nhánh này còn rao bán 17 quyền sử dụng đất tại xã Minh Thạnh, TP.HCM (khu vực trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), tổng diện tích hơn 132 ha, giá khởi điểm gần 690 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Agribank cũng rao bán 2 khoản nợ liên quan Tập đoàn FLC với tài sản bảo đảm là bất động sản, tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng .

BIDV chi nhánh Hóc Môn cũng đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại địa chỉ 90B Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây với mức khởi điểm gần 149 tỷ đồng .

Các ngân hàng tích cực rao bán tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu để thu hồi nợ dịp cuối năm. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ngoài tài sản riêng lẻ, BIDV chi nhánh Huế đang rao bán khoản nợ của nhóm doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thanh Trang, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Việt Trang và Công ty TNHH MTV Hoàng Lan. Khoản nợ này có tổng giá trị (gốc, lãi và phí) hơn 123 tỷ đồng , bảo đảm bằng nhiều bất động sản tại TP Huế như khu đất 29 Đội Cung, 72-74 Bến Nghé, 47 Xuân Thủy cùng phương tiện vận tải.

Sacombank cũng liên tục thông báo đấu giá các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng của các doanh nghiệp như CTCP Đầu tư Sài Gòn TPP, CTCP Ngọc Sương, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Kim Hoàn Mỹ… với tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản.

Tích cực thu hồi nợ xấu cuối năm

Việc đẩy mạnh xử lý tài sản bảo đảm trong các khoản nợ xấu đang tạo ảnh hưởng trực tiếp lên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Năm 2025 là giai đoạn các nhà băng tập trung xử lý nợ xấu tích tụ từ những năm trước. Nhiều khoản nợ đã được trích lập đầy đủ, và khi thu hồi, toàn bộ số tiền đều được ghi nhận vào lãi từ hoạt động khác.

Nhờ thanh lý tài sản thành công, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh về lãi thuần từ hoạt động khác trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ. Một số nhà băng thậm chí có mức tăng theo cấp số nhân như BIDV, BVBank, NamABank, NCB, Techcombank, TPBank hay Vietcombank.

Cụ thể, Techcombank ghi nhận lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.390 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, TPBank đạt 440 tỷ đồng ở chỉ tiêu này, cũng tăng hơn 2 lần; BIDV tăng gấp đôi lên 6.669 tỷ đồng . Trong khi ABBank tăng mạnh nhất gấp 13 lần, lên 1.291 tỷ đồng …

Tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc VPBank - chia sẻ thị trường bất động sản hiện nay đã khác biệt rõ rệt so với một năm trước. Khi đó, nhiều dự án gần như “đóng băng”, ngân hàng bị động và chỉ chờ nợ đến hạn. Nhưng nhờ các biện pháp tháo gỡ của Chính phủ, thị trường bất động sản đã khởi sắc, giúp hệ thống ngân hàng giảm áp lực nợ xấu và củng cố niềm tin vào khả năng phục hồi.

“So với một năm trước, thị trường đã tưng bừng hơn rất nhiều. Điều này cho thấy chúng ta đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất”, ông Vinh nhấn mạnh.

Trong báo cáo mới công bố, VIS Rating kỳ vọng tỷ lệ hình thành nợ xấu sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm trên nền tảng phục hồi của thị trường bất động sản và các cải cách chính sách hỗ trợ khả năng trả nợ của khách hàng. Các ngân hàng lớn và nhóm ngân hàng quốc doanh được dự báo dẫn dắt xu hướng này.

Công ty chứng khoán này cho rằng một trong những động lực quan trọng là các cải cách pháp lý, trong đó việc luật hóa Nghị quyết 42 giúp hạn chế nợ xấu mới hình thành và đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ. Bên cạnh đó, nhiều dự án bất động sản lớn được tháo gỡ vướng mắc pháp lý đã góp phần khơi thông dòng tiền doanh nghiệp, hỗ trợ gián tiếp chất lượng tài sản của toàn ngành.