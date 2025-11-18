TP.HCM sắp tổng kiểm kê tài sản

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công để xác định số lượng, cơ cấu, giá trị sau sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác kiểm kê tài sản công được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Kế hoạch nhằm xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác kiểm kê tài sản làm cơ sở để tiếp tục sắp xếp, bố trí, sử dụng, khai thác, xử lý có hiệu quả tài sản công, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Việc này còn phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Phạm vi tổng kiểm kê tài sản công sẽ diễn ra trên thành phố theo điểm 1 Mục III Quyết định 213/2024 ngày 1/3/2024 của Thủ tướng.

Đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội đang quản lý, sử dụng tài sản công; đối tượng đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý.

Công tác kiểm kê tài sản công được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê của thành phố. Đồng thời, Sở Tài chính tham mưu tổ chức hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ tổng hợp kết quả kiểm kê toàn thành phố, báo cáo UBND TP kết quả để gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2026.