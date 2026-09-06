Đại gia bất động sản tung hàng nghìn căn hộ, biệt thự ra thị trường

Hàng nghìn sản phẩm bất động sản tại các đại dự án như Aqua City, Vinhomes Green Paradise, Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang... đang lần lượt được đưa ra thị trường.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa xác nhận gần 3.800 căn nhà tại các phân khu thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, đánh dấu thêm bước tiến mới về pháp lý tại siêu dự án Aqua City của Novaland.

Gần 3.800 căn tại dự án Aqua City đủ điều kiện kinh doanh

Cụ thể, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị thông báo về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với 3 dự án thành phần thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Trong đó, Phân khu 2 có 1.568 căn nhà ở, do CTCP Đầu tư Địa ốc No Va làm chủ đầu tư. Phân khu 3 có 916 căn, do Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức phát triển. Phân khu 5 có 1.310 căn, do CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát làm chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng TP Đồng Nai, qua kiểm tra hồ sơ, gần 3.800 căn nhà trên phù hợp với các quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Được biết, Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng là một trong những dự án thuộc cụm dự án Aqua City - có quy mô khoảng 1.000 ha, do Tập đoàn Novaland phát triển.

Việc gần 3.800 căn nhà được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh diễn ra trong bối cảnh Aqua City đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai sau khi các vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ.

Theo báo cáo mới đây, đến nay, Aqua City đã bàn giao khoảng 1.300 nhà phố, biệt thự. Nhiều tiện ích đã được đưa vào vận hành như Aqua Marina, Nova Mall, trung tâm thể thao, clubhouse, công viên ven sông…

Dự án đặt mục tiêu bàn giao hơn 9.000 sản phẩm, đồng thời tiếp tục triển khai các tiện ích về giáo dục, y tế, giải trí, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị ven sông tại Đồng Nai.

Thị trường đón nguồn cung mới từ loạt đại dự án

Không chỉ Aqua City, thời gian gần đây, hàng loạt dự án quy mô lớn trên cả nước cũng được cơ quan quản lý xác nhận đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh.

Tại phía Nam, vào tháng 7, Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố danh sách các dự án đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Đáng chú ý là Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, có 3.549 căn thấp tầng được đưa vào kinh doanh. Dự án này vừa được khởi công vào cuối tháng 4, có quy mô 880 ha với tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng .

Các dự án thuộc Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) cũng được mở bán với hơn 2.000 căn nhà thấp tầng. Dự án này do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vingroup) làm chủ đầu tư, có quy mô 2.870 ha với tổng vốn khoảng 9 tỷ USD .

Tại Bình Chánh (TP.HCM), chủ đầu tư Tập đoàn Nam Long mới đây cũng đã ra mắt 817 căn hộ cao tầng thuộc phân khu Trellia Cove thuộc khu đô thị Mizuki Park (26 ha). Trong khi đó, dự án Akari City (8,5 ha) của Nam Long cũng đang tiếp tục được triển khai giai đoạn 3 với hơn 1.200 sản phẩm, dự kiến bàn giao từ năm 2029.

Tại Đồng Nai, dự án Izumi City (170 ha) đang được chủ đầu tư này triển khai các phân khu mới sau khi một số phân khu đã bàn giao. Tương tự, ở Tây Ninh, dự án Waterpoint Southgate (165 ha) tiếp tục được phát triển với các phân khu The Pearl, Park Village và Solaria Rise. Trong khi đó, tại Cần Thơ, Nam Long đang đẩy mạnh dòng sản phẩm EHomeS, với phân khu mới 671 căn đang hoàn thiện.

Quý II/2026, cả nước có 131 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hồi tháng 5, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng đã đồng ý cho liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và CTCP Du lịch Asean Hạ Long mở bán hơn 500 căn nhà thấp tầng hình thành trong tương lai tại Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang. Dự án này có quy mô hơn 226 ha, thuộc phường Nam Nha Trang, với tổng vốn đầu tư hơn 17.300 tỷ đồng .

Tại phía Bắc, tháng 8 vừa qua, Sở Xây dựng Quảng Ninh đã thông báo các sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) đã đủ điều kiện bán, cho thuê mua.

Theo đó, chủ đầu tư được đưa ra thị trường hơn 3.200 căn nhà thấp tầng, gồm 2.853 căn thuộc giai đoạn 1 (khu A1) và 383 căn tại giai đoạn 1 (khu A2).

Trước đó, trong quý II, hơn 3.800 căn thấp tầng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng được chấp thuận đủ điều kiện kinh doanh. Như vậy, tổng số căn nhà thấp tầng tại dự án này được phép bán, cho thuê mua đến nay đã vượt 7.000 căn.

Dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô khoảng 6.200 ha, với tổng vốn đầu tư gần 415.400 tỷ đồng (tương đương gần 16 tỷ USD ), do Tập đoàn Vingroup phát triển.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý II/2026, cả nước có 131 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với khoảng 59.000 căn, tăng 24% so với quý I và 70% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có khoảng 33.800 căn chung cư và 25.200 căn nhà ở riêng lẻ.