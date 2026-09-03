Novaland bán 4 tài sản sau nửa năm

Novaland đã hoàn tất chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng, tương đương 72% kế hoạch thanh lý tài sản để bổ sung nguồn lực trả nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) đã hoàn tất chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng , tương đương khoảng 72% kế hoạch thanh lý tài sản trị giá 15.617 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực trả nợ.

Theo kế hoạch, Novaland còn 5 tài sản đang tiếp tục chào bán. Trong đó, tập đoàn đã ký các hợp đồng nguyên tắc để bán 4 tài sản với tổng giá trị 3.931 tỷ đồng . Với tài sản còn lại, Novaland đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ người mua với tổng giá trị 420 tỷ đồng .

Việc bán tài sản là một trong những giả định quan trọng được Novaland đưa ra khi lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Kiểm toán tiếp tục lưu ý về khả năng hoạt động liên tục

Cụ thể, trong báo cáo bán niên, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland trong 6 tháng đầu năm ở trạng thái âm. Tại ngày 30/6, tập đoàn chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả.

Theo đơn vị kiểm toán, những yếu tố này có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Novaland. Khả năng này còn phụ thuộc vào việc tập đoàn có thực hiện thành công các kế hoạch đề ra hay không, cùng với tác động của những sự kiện và điều kiện khác có thể phát sinh trong tương lai.

Trước lưu ý này, Novaland cho biết đây là quan điểm thận trọng của đơn vị kiểm toán độc lập và đã được đưa ra trong các báo cáo tài chính kiểm toán của tập đoàn từ năm 2022 đến nay. Theo doanh nghiệp, trong giai đoạn này, Novaland vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và triển khai quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Ngoài việc bán tài sản, doanh nghiệp cho biết thời gian qua đã đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn.

Tại ngày 30/6, tổng dư nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của Novaland ở mức 72.911 tỷ đồng . Trong đó, tập đoàn chưa thanh toán một số khoản vay và trái phiếu đã đến hạn, với tổng dư nợ gốc 16.716 tỷ đồng .

Novaland cho biết đang tiếp tục đàm phán với các chủ nợ và trái chủ về phương án gia hạn thời gian thanh toán. Đến thời điểm lập báo cáo, các bên đã đồng ý gia hạn một phần nghĩa vụ nợ với giá trị 3.244 tỷ đồng .

Sau ngày 30/6, tình hình thanh toán tiếp tục có chuyển biến. Từ ngày 1/7 đến thời điểm báo cáo tài chính bán niên được phê chuẩn, Novaland đã thanh toán 2.417 tỷ đồng nợ gốc.

Đối với phần dư nợ còn lại, tập đoàn tiếp tục đàm phán với các chủ nợ và trái chủ nhằm cơ cấu lại các nghĩa vụ nợ đến hạn và quá hạn.

Kỳ vọng huy động thêm vốn, thu tiền từ dự án

Bên cạnh việc xử lý tài sản và tái cơ cấu nợ, Novaland đang triển khai các phương án huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 2/7. Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ và trái phiếu của tập đoàn.

Novaland cũng kỳ vọng đạt được một số mốc pháp lý trong năm 2026, tạo điều kiện thực hiện kế hoạch bán hàng trong 12 tháng tiếp theo, qua đó đảm bảo dòng tiền từ các hợp đồng đã ký với khách hàng và tiếp tục mở bán các sản phẩm mới theo kế hoạch. Nguồn tiền thu được dự kiến tài trợ cho các dự án đang phát triển và hoạt động kinh doanh thông thường trong 12 tháng tiếp theo.

Novaland kỳ vọng đạt được một số mốc pháp lý trong năm 2026, tạo điều kiện thực hiện kế hoạch bán hàng trong 12 tháng tiếp theo. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về tín dụng, Novaland cho biết các ngân hàng trong nước cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính để triển khai xây dựng dự án, đảm bảo tiến độ bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho người mua và thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp khi đến hạn.

Tập đoàn được phê duyệt hạn mức tín dụng 20.265 tỷ đồng và đã được giải ngân 7.120 tỷ đồng thông qua các hợp đồng tín dụng mới với các ngân hàng. Ban Tổng giám đốc kỳ vọng có thể tiếp tục giải ngân thêm 13.145 tỷ đồng trong 12 tháng tới để tài trợ cho các dự án đang triển khai.

Ngoài ra, các cổ đông lớn của Novaland đã có văn bản xác nhận tiếp tục đồng hành và hỗ trợ tập đoàn thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết, nhằm duy trì hoạt động liên tục ít nhất trong 12 tháng tiếp theo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cùng các giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành nhằm tháo gỡ khó khăn chung của thị trường bất động sản, Novaland kỳ vọng có đủ vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong 12 tháng tới.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 5.100 tỷ đồng , tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.870 tỷ đồng , tăng 2.438 tỷ đồng so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, mức tăng này chủ yếu đến từ lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bàn giao nhà cho khách hàng tại các dự án Aqua City, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village... cùng lợi nhuận từ việc thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư mua vốn.