Chuyển động mới của Novaland

Novaland cho biết nhiều dự án trọng điểm đã được tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị mở bán trở lại, trong đó The Grand Manhattan sẽ là dự án đầu tiên.

Novaland dự kiến bàn giao căn hộ The Grand Manhattan cho khách hàng từ quý III/2026. Ảnh: NVL.

Tập đoàn Novaland cho biết sau hơn 3 năm tái cấu trúc toàn diện, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhiều dự án trọng điểm được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tăng tốc thi công, bàn giao nhà và chuẩn bị đưa sản phẩm trở lại thị trường.

Trong đó, The Grand Manhattan được Novaland xác định là dự án mở đầu cho việc nối lại hoạt động bán hàng tại TP.HCM sau thời gian dài tập trung xử lý các tồn đọng về pháp lý và tài chính.

Mở bán lại dự án "đất vàng" TP.HCM

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Nguyễn Lê Mỹ Hưng, Giám đốc Ban điều hành cụm dự án TP.HCM của Novaland cho biết The Grand Manhattan là dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại TP.HCM.

Theo ông, các vướng mắc liên quan đến tiền sử dụng đất của dự án đã được TP.HCM tháo gỡ. Hiện Novaland đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiến tới cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) cho cư dân.

Về nguồn vốn, ông Hưng cho biết dự án được TPBank đồng hành thu xếp tài chính để triển khai thi công. Hiện Novaland cùng tổng thầu Ricons đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng loạt tại 3 tòa tháp A1, A2 và A3, với mục tiêu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ quý III/2026.

The Grand Manhattan tọa lạc tại số 100 Cô Giang, sở hữu hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc (quận 1 cũ), được phát triển trên khu đất khoảng 14.000 m2. Dự án gồm 3 tòa tháp cao 38 tầng với hơn 1.000 căn hộ, tích hợp khu thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và hệ thống tiện ích nội khu.

Đây là một trong số ít dự án căn hộ quy mô lớn tại khu vực trung tâm quận 1 cũ chuẩn bị được bàn giao. Hiện khoảng 70% số căn hộ tại dự án đã có chủ. Doanh nghiệp dự kiến mở bán trở lại khoảng 300 căn còn lại trong thời gian tới.

Trên thị trường chuyển nhượng, theo thông tin từ môi giới, các căn hộ tại The Grand Manhattan đang được rao bán với giá khoảng 210-230 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT).

Đơn cử, căn hộ 2 phòng ngủ rộng khoảng 68 m2 có giá 14- 16 tỷ đồng ; căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 83 m2 được chào bán khoảng 18,5 tỷ đồng . Một số căn góc diện tích 95 m2, có tầm nhìn về khu vực Bitexco, được rao bán với giá lên 24 tỷ đồng .

Bên trong một căn hộ tại dự án The Grand Manhattan. Ảnh: Liên Phạm.

Không chỉ The Grand Manhattan, tại TP.HCM, dự án Victoria Village (quận 2 cũ) cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bắt đầu bàn giao căn hộ từ ngày 29/6. Hiện chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện sảnh đón, khu lễ tân, không gian sinh hoạt chung và cảnh quan để phục vụ cư dân.

Tại dự án này, giá chuyển nhượng đang dao động khoảng 95-108 triệu đồng/m2.

Ông Hưng cũng cho biết doanh nghiệp đang từng bước triển khai trở lại một số dự án tại khu vực quận 9 và quận 11 (cũ).

Hơn 9.000 căn hộ dự kiến được cấp sổ hồng trong hai năm

Bên cạnh việc tái khởi động các dự án, Novaland cho biết việc tháo gỡ thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng cũng đạt một số kết quả.

Theo ông Hưng, trong khoảng hai năm qua, doanh nghiệp đã tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại khoảng 10 dự án. Riêng năm 2025, hơn 3.000 căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận. Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho khoảng 6.000 căn hộ, nâng tổng số căn được cấp giấy chứng nhận lên hơn 9.000 căn.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng nếu giai đoạn 2022-2024 doanh nghiệp chủ yếu tập trung xử lý các tồn đọng về pháp lý và nguồn vốn, thì từ năm 2025 Novaland đã chuyển trọng tâm sang hoàn thiện dự án, bàn giao sản phẩm cho khách hàng và từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh.

Đến nay, Novaland từng bước củng cố nguồn lực tài chính. Hầu hết dự án trọng điểm đã được ngân hàng và tổ chức tài chính bố trí vốn theo tiến độ triển khai, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công. Tập đoàn cũng tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng cân bằng hơn giữa vốn tín dụng, dòng tiền kinh doanh, nguồn thu từ bàn giao sản phẩm và các hoạt động hợp tác đầu tư.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2027, Novaland sẽ đưa các sản phẩm trở lại thị trường theo lộ trình phù hợp với tiến độ pháp lý của từng dự án và diễn biến của thị trường bất động sản.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ báo chí hồi tháng 4, lãnh đạo Novaland cho biết doanh nghiệp dự kiến bàn giao hơn 2.600 sản phẩm trong năm nay, đồng thời mở bán mới hơn 2.100 sản phẩm, với nguồn thu chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm.

Dù vậy, theo lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2026 mới chỉ ghi nhận một phần kết quả, "điểm rơi" doanh thu và lợi nhuận sẽ rõ nét từ năm 2027 khi các dự án lớn bước vào giai đoạn bàn giao đồng loạt. Lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu từ các dự án đang triển khai ước tính đạt hơn 470.000 tỷ đồng .