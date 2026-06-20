Kế hoạch lớn của Novaland

Novaland đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, riêng lẻ và ESOP, với tổng quy mô huy động vốn dự kiến gần 20.000 tỷ đồng.

Novaland đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu để cơ cấu nợ. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố các tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu. Thời gian lấy ý kiến cổ đông kéo dài đến trước ngày 29/6.

Theo đó, Novaland đề xuất chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 24.021 tỷ đồng lên gần 32.028 tỷ. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó doanh nghiệp có thể thu về tối đa khoảng 8.000 tỷ đồng .

Novaland cho biết sẽ ưu tiên sử dụng tối thiểu 50% số vốn huy động được để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cũng như các đơn vị thành viên, thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần vốn còn lại (nếu có) sẽ được bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và phục vụ hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác.

Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số vốn dự kiến khi kết thúc thời gian phân phối theo quy định, HĐQT sẽ được cổ đông ủy quyền xem xét các giải pháp phù hợp như thực hiện thủ tục gia hạn hoặc các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Novaland cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, thay thế phương án đã được phê duyệt trước đó.

Theo đề xuất, công ty dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Tương tự phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ của công ty cùng các đơn vị thành viên. Phần còn lại sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và hoạt động đầu tư.

Ngoài hai kế hoạch huy động vốn quy mô lớn trên, Novaland còn đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về hơn 1.117 tỷ đồng . Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Theo lộ trình, Novaland sẽ ưu tiên thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó lần lượt triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án huy động vốn khác (nếu có).