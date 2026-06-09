Cổ đông Nam Long, Novaland sắp nhận 'mưa' cổ tức

Sau giai đoạn thắt chặt dòng tiền, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã quay lại chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, trong đó có những đợt phát hành quy mô lớn.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết đồng loạt chốt quyền trả cổ tức trong tháng 6, từ tiền mặt đến cổ phiếu, với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Loạt doanh nghiệp bất động sản đang đồng loạt triển khai kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho cổ đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà ở dần phục hồi, nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đồng thời kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn ghi nhận tín hiệu tích cực hơn so với giai đoạn suy giảm trước đó.

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) cho biết ngày 15/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/6.

Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Long dự kiến chi khoảng 243 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt khá đều đặn kể từ ngày niêm yết

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) thông báo ngày 11/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng , sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần. Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên khoảng 24.021 tỷ đồng .

Tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG), ngày 9/6 là thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2025.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Sau đợt phát hành này, Hà Đô sẽ hoàn tất kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%, gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên.

Tương tự, CTCP Tập đoàn CEO (HNX: CEO) cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/6 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 28,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:5.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 283 tỷ đồng , được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của CEO Group sẽ tăng từ hơn 5.674 tỷ đồng lên gần 5.958 tỷ đồng .

Bên cạnh các doanh nghiệp đã có lịch chốt quyền cụ thể, một số doanh nghiệp bất động sản lớn cũng đã được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức nhưng chưa công bố thời gian thực hiện.

Trong đó, cổ đông CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 25.000 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông.

Ngoài ra, Vinhomes cũng dự kiến phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 100%, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng . Thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được đại hội cổ đông thông qua, tức kể từ ngày 21/4.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tính đến cuối năm ngoái, Vinhomes ghi nhận hơn 202.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đáng chú ý, lần gần nhất chủ đầu tư này trả cổ tức là năm 2022 (trả cho năm tài chính 2021). Ba năm qua, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam giữ lại lợi nhuận để chủ động nguồn lực cho đà phục hồi của thị trường hoặc trước những diễn biến bất lợi.

Một doanh nghiệp khác là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) cũng đã được cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Để thực hiện phương án này, Khang Điền dự kiến phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng thêm hơn 1.122 tỷ đồng .