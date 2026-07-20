Novaland muốn huy động hơn 8.000 tỷ để trả nợ

Novaland vừa thông qua phương án chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu hơn 8.000 tỷ đồng để xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 8.006 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này sẽ được ưu tiên để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.

Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong quý III hoặc quý IV năm nay, sau khi công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, Novaland sẽ dành khoảng 5.953 tỷ đồng , tương đương gần 74% số tiền huy động được, để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của công ty mẹ. Khoản tiền này dự kiến được giải ngân trong giai đoạn từ quý IV năm nay đến quý I/2027.

Khoảng 2.053 tỷ đồng còn lại sẽ được Novaland cho hai công ty con vay nhằm xử lý các nghĩa vụ tài chính quá hạn.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal dự kiến được vay hơn 916 tỷ đồng , còn Công ty TNHH No Va Thảo Điền được vay hơn 1.137 tỷ đồng . Hai khoản vay đều được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của từng doanh nghiệp.

Nghị quyết cũng cho biết nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, HĐQT Novaland sẽ phân phối số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư khác với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và không ưu đãi hơn điều kiện dành cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Đáng chú ý, phương án triển khai lần này có sự điều chỉnh so với kế hoạch được Novaland trình cổ đông lấy ý kiến hồi cuối tháng 6.

Khi đó, doanh nghiệp vẫn dự kiến chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động được hơn 8.000 tỷ đồng . Tuy nhiên, Novaland chỉ dự kiến ưu tiên tối thiểu 50% nguồn vốn thu được để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cũng như các đơn vị thành viên. Phần vốn còn lại (nếu có), có thể được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành hoặc phục vụ hoạt động đầu tư, góp vốn.

Nợ vay từng là áp lực lớn của Novaland. Tại ngày 31/3, doanh nghiệp này vay nợ 68.971 tỷ đồng . Trong đó, hơn 18.800 tỷ đồng là nợ trái phiếu, không biến động đáng kể so với cuối năm ngoái.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí hồi tháng 4, ông Võ Quốc Đức, Giám đốc Tài chính Novaland, cho biết doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau hơn 3 năm tái cấu trúc và đang chuyển từ trạng thái "sống sót" sang giai đoạn phục hồi, với trọng tâm là khôi phục dòng tiền và thực hiện các cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, trái chủ và cổ đông.

Theo lãnh đạo Novaland, đến cuối năm 2025, Novaland đã giảm khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022, đồng thời cắt giảm hơn 3.300 tỷ dư nợ thông qua hoán đổi cổ phiếu và chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã được cấp và dự kiến được cấp thêm gần 30.500 tỷ đồng hạn mức tín dụng để triển khai các dự án.

Lãnh đạo Novaland cho biết doanh nghiệp hiện không phát sinh nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong nước và đang tiếp tục đàm phán gia hạn các khoản vay quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp đánh giá giá trị thị trường của danh mục tài sản hiện đủ để bảo đảm thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ, dù chấp nhận chi phí tài chính gia tăng trong ngắn hạn với kỳ vọng giá trị bất động sản sẽ cải thiện trong những năm tới.