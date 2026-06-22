Novaland tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ

Sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của Novaland tăng lên hơn 24.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang xúc tiến các kế hoạch tăng vốn mới.

Novaland vừa hoàn tất phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông báo hoàn tất đợt phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo báo cáo, đến ngày 11/6, doanh nghiệp đã phân phối xong lượng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.676 tỷ đồng , được thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Novaland.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên hơn 24.021 tỷ đồng .

Trước đó, doanh nghiệp cũng đã công bố các tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu. Thời gian lấy ý kiến cổ đông kéo dài đến trước ngày 29/6.

Cụ thể, Novaland đề xuất chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó doanh nghiệp có thể thu về tối đa khoảng 8.000 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Novaland cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, thay thế phương án đã được phê duyệt trước đó.

Theo đề xuất, công ty dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn thu được từ hai phương án trên sẽ được ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ của công ty cùng các đơn vị thành viên. Phần còn lại sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, Novaland còn đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về hơn 1.117 tỷ đồng . Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.