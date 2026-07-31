Novaland bán hàng 6 tháng đã gần đạt kế hoạch cả năm

Nửa đầu năm 2026, Novaland đạt doanh thu thuần 5.096 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.772 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch cả năm. Riêng quý II, doanh nghiệp báo lãi 912 tỷ đồng.

Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) ghi nhận doanh thu thuần 1.509 tỷ đồng trong quý gần nhất. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 1.341 tỷ, được ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Sunrise Riverside, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Còn doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 168 tỷ đồng .

Trong kỳ, doanh thu tài chính của tập đoàn này đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, lên 1.741 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính giảm xuống còn hơn 572 tỷ. Nhờ đó, kết quả lợi nhuận sau thuế của Novaland đã thay đổi mạnh từ khoản lỗ 190 tỷ trong quý II/2025 sang lãi ròng 912 tỷ đồng quý này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của chủ đầu tư này đạt 5.096 tỷ đồng , hoàn thành 22% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng , tương đương 96% mục tiêu lợi nhuận đã được cổ đông thông qua.

NOVALAND LÃI LỚN CHỈ SAU NỬA NĂM 2026 KQKD theo năm của Novaland. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 6T/2026 Doanh thu tỷ đồng 10931 5026 14903 11134 4757 9073 6966 5096 Lãi ròng

3387 3907 3455 2182 486 -4395 1861 1772

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng . Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với giá trị 157.712 tỷ đồng .

Về hoạt động tài chính, trong tháng 6, Novaland đã hoàn tất phát hành hơn 167 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 24.021 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cũng đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế và gia hạn thời gian đáo hạn đến tháng 7/2028. Theo Novaland, động thái này giúp giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn, cải thiện tính linh hoạt về dòng tiền và tạo điều kiện để tiếp tục triển khai các dự án.

Về tiến độ các dự án, Novaland cho biết đang tiếp tục đẩy nhanh thi công tại nhiều dự án trọng điểm. Tại TP.HCM, dự án Victoria Village đã bàn giao căn hộ và đón những cư dân đầu tiên từ cuối tháng 6, trong khi dự án The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn thi công nước rút và dự kiến bàn giao từ quý III năm nay.

Đối với các dự án đô thị vệ tinh, ngày 23/7, những cư dân đầu tiên tại Aqua City đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo kế hoạch, Novaland sẽ tiếp tục bàn giao thêm 732 sổ hồng cho khách hàng tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1 trong thời gian tới.

Ở mảng bất động sản du lịch, Novaland cho biết đang đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục tại NovaWorld Phan Thiet như khách sạn Novotel Phan Thiet, dự kiến đưa vào vận hành trong quý I/2027; công trình chăm sóc sức khỏe quy mô khoảng 5.400 m2 dự kiến hoạt động từ năm 2027; cùng hệ thống hạ tầng thể thao phục vụ Sports Festival 2026...

Tại NovaWorld Ho Tram, các phân kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, Submarine Beach Club tại phân kỳ Happy Beach Villas đang vận hành thử nghiệm và dự kiến khai trương chính thức trong quý III/2026, còn phân kỳ Habana Island cũng đang dần hoàn thiện.