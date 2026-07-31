Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Novaland bán hàng 6 tháng đã gần đạt kế hoạch cả năm

  • Thứ sáu, 31/7/2026 11:09 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Nửa đầu năm 2026, Novaland đạt doanh thu thuần 5.096 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.772 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch cả năm. Riêng quý II, doanh nghiệp báo lãi 912 tỷ đồng.

Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) ghi nhận doanh thu thuần 1.509 tỷ đồng trong quý gần nhất. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 1.341 tỷ, được ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Sunrise Riverside, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Còn doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 168 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của tập đoàn này đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, lên 1.741 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm xuống còn hơn 572 tỷ. Nhờ đó, kết quả lợi nhuận sau thuế của Novaland đã thay đổi mạnh từ khoản lỗ 190 tỷ trong quý II/2025 sang lãi ròng 912 tỷ đồng quý này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của chủ đầu tư này đạt 5.096 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, tương đương 96% mục tiêu lợi nhuận đã được cổ đông thông qua.

NOVALAND LÃI LỚN CHỈ SAU NỬA NĂM 2026
KQKD theo năm của Novaland. Dữ liệu: BCTC DN.
NhãnNăm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 20256T/2026
Doanh thu tỷ đồng 10931502614903111344757907369665096
Lãi ròng
3387390734552182486-439518611772

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với giá trị 157.712 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, trong tháng 6, Novaland đã hoàn tất phát hành hơn 167 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 24.021 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế và gia hạn thời gian đáo hạn đến tháng 7/2028. Theo Novaland, động thái này giúp giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn, cải thiện tính linh hoạt về dòng tiền và tạo điều kiện để tiếp tục triển khai các dự án.

Về tiến độ các dự án, Novaland cho biết đang tiếp tục đẩy nhanh thi công tại nhiều dự án trọng điểm. Tại TP.HCM, dự án Victoria Village đã bàn giao căn hộ và đón những cư dân đầu tiên từ cuối tháng 6, trong khi dự án The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn thi công nước rút và dự kiến bàn giao từ quý III năm nay.

Đối với các dự án đô thị vệ tinh, ngày 23/7, những cư dân đầu tiên tại Aqua City đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo kế hoạch, Novaland sẽ tiếp tục bàn giao thêm 732 sổ hồng cho khách hàng tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1 trong thời gian tới.

Ở mảng bất động sản du lịch, Novaland cho biết đang đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục tại NovaWorld Phan Thiet như khách sạn Novotel Phan Thiet, dự kiến đưa vào vận hành trong quý I/2027; công trình chăm sóc sức khỏe quy mô khoảng 5.400 m2 dự kiến hoạt động từ năm 2027; cùng hệ thống hạ tầng thể thao phục vụ Sports Festival 2026...

Tại NovaWorld Ho Tram, các phân kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, Submarine Beach Club tại phân kỳ Happy Beach Villas đang vận hành thử nghiệm và dự kiến khai trương chính thức trong quý III/2026, còn phân kỳ Habana Island cũng đang dần hoàn thiện.

Chuyển động mới của Novaland

Novaland cho biết nhiều dự án trọng điểm đã được tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị mở bán trở lại, trong đó The Grand Manhattan sẽ là dự án đầu tiên.

09:36 21/7/2026

Novaland muốn huy động hơn 8.000 tỷ để trả nợ

Novaland vừa thông qua phương án chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu hơn 8.000 tỷ đồng để xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn.

15:35 20/7/2026

Novaland tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ

Sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của Novaland tăng lên hơn 24.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang xúc tiến các kế hoạch tăng vốn mới.

18:10 22/6/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Novaland Novaland Victoria Village Submarine Beach Club NovaWorld Ho Tram Aqua City

    Đọc tiếp

    Microsoft vừa lập một kỷ lục thế giới

    Microsoft vừa lập một kỷ lục thế giới

    18 phút trước 11:16 31/7/2026

    0

    Chỉ trong một phiên giao dịch, mức vốn hóa của "ông lớn" Microsoft đã tăng kỷ lục gần 450 tỷ USD sau khi công ty công bố các kế hoạch đầy tham vọng trong năm tài chính mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý