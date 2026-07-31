Chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã chậm lại trong quý II, với GDP tăng 1,5% trong khi quý I tăng đến 2,1%.

Ước tính sơ bộ của Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy GDP của Mỹ chỉ tăng 1,5% trong quý II. Ảnh: Reuters.

Trong quý II/2026, tăng trưởng kinh tế Mỹ, cũng là nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã chậm lại khi nhập khẩu gia tăng làm nới rộng thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ cùng mức đầu tư của doanh nghiệp vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn cho thấy nhu cầu trong nước duy trì ở mức vững chắc, theo Reuters.

Theo ước tính sơ bộ của Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, GDP của Mỹ tăng 1,5% trong quý II. Tốc độ này thấp hơn dự báo của giới phân tích, đồng thời chậm hơn tốc độ tăng của quý I (ở mức 2,1%).

Bộ Thương mại Mỹ nhận định tốc độ tăng trưởng chậm lại phản ánh việc doanh nghiệp tiếp tục rút bớt hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mạnh, đồng thời việc cắt giảm dự trữ dầu mỏ chiến lược cũng khiến chi tiêu của chính phủ liên bang giảm.

Cũng trong quý II, chỉ số giá của tổng lượng hàng hóa và dịch vụ mua trong nước, một thước đo lạm phát quan trọng của nền kinh tế Mỹ, tăng 5,7%, mức cao nhất trong 4 năm, sau khi tăng 3,6% trong quý I.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 5,1%. Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, PCE lõi tăng 3,4%. Đây đều là những chỉ số lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng để theo dõi mục tiêu lạm phát 2%.

Một dữ liệu đáng chú ý khác là chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, ghi nhận mức tăng mạnh 3,2% trong quý II, sau khi chỉ tăng 0,5% trong quý I.

Ngoài các khoản hoàn thuế lớn, chi tiêu còn được thúc đẩy bởi nhóm hộ gia đình có thu nhập cao, nhờ giá trị tài sản tăng mạnh. Bên cạnh đó, FIFA World Cup vừa kết thúc cùng các khoản chi liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của các tổ chức phi lợi nhuận cũng góp phần hỗ trợ tiêu dùng.

Làn sóng đầu tư vào AI, vốn chưa có dấu hiệu chững lại bất chấp lo ngại định giá của nhiều doanh nghiệp công nghệ đã trở nên quá cao, cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trong nền kinh tế. Chi tiêu đầu tư vào thiết bị của doanh nghiệp tăng 15,2%, đánh dấu quý thứ 2 liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 chữ số.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng hạ tầng AI phụ thuộc rất lớn vào hàng hóa nhập khẩu, khiến thâm hụt thương mại tiếp tục mở rộng. Theo đó, thương mại đã làm giảm hơn 1 điểm % trong tăng trưởng GDP quý II, mức tác động lớn nhất kể từ quý I/2025.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đã vượt qua cú sốc ban đầu từ đợt tăng giá dầu do xung đột tại Trung Đông gây ra. Dù vậy, các cuộc giao tranh tái bùng phát giữa Mỹ và Iran vẫn là một rủi ro có thể làm suy giảm tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Mặt khác, các chuyên gia nhận định nhiều khoản hoàn thuế lớn theo Đạo luật lớn lao và đẹp đẽ (One Big Beautiful Bill) của Tổng thống Donald Trump, vốn góp phần thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng trong quý II, nay đã kết thúc. Điều này khiến các hộ gia đình không còn nhiều dư địa để chống chọi khi giá xăng trung bình tại Mỹ tăng trở lại lên trên 4 USD /gallon.

Theo các nhà kinh tế, tăng trưởng thu nhập của người dân cũng đã chậm lại, phù hợp với diễn biến của thị trường lao động ổn định. Thu nhập chỉ tăng nhẹ trong tháng 6, trong khi tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống còn 2,7%, mức thấp nhất trong 4 năm qua, qua đó làm gia tăng những điểm dễ tổn thương của nền kinh tế. Để duy trì chi tiêu, người dân đang phải rút tiền tiết kiệm và giảm mức tiết kiệm.

"Nền tảng tăng trưởng vẫn khá vững, nhưng khó có thể duy trì trong thời gian dài", ông Oliver Allen, chuyên gia kinh tế cấp cao về Mỹ tại Pantheon Macroeconomics, nhận định.