CPI Mỹ tháng 9 thấp hơn dự báo

  • Thứ sáu, 24/10/2025 20:58 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng thấp hơn dự kiến trong tháng 9, giữ nguyên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

CPI Mỹ trong tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo. Ảnh: Reuters.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên mức 3%.

Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo mức tăng lần lượt là 0,4% và 3,1%, trong khi tỷ lệ hàng năm cũng cao hơn 0,1% so với tháng 8, theo CNBC.

Nếu loại trừ các thành phần dễ biến động như giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tháng 9 của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 0,2% theo tháng và 3% theo năm, so với các dự báo tương ứng là 0,3% và 3,1%, tuy nhiên, mức tăng hàng năm lại không thay đổi so với tháng trước. CPI lõi trước đó tăng 0,3% trong cả tháng 7 và tháng 8.

Mặt khác, mức tăng 4,1% của giá xăng dầu là yếu tố tác động lớn nhất đối với báo cáo tháng này, trong khi các áp lực lạm phát khác lại không có quá nhiều sự biến động. Cụ thể, giá thực phẩm tăng 0,2%, còn giá hàng hóa nhìn chung tăng 0,5%. Nếu tính theo năm, năng lượng tăng 2,8% và thực phẩm tăng 3,1%.

Ngoài ra, chi phí nhà ở, chiếm khoảng 1/3 trọng số trong CPI, tăng 0,2% trong tháng và cao hơn 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời chi phí dịch vụ (ngoại trừ nhà ở) cũng tăng 0,2%.

Sau khi báo cáo được công bố, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ.

Báo cáo CPI này được công bố bất chấp việc đình chỉ công bố dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đang đóng cửa, nhằm giúp Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho hàng triệu người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp khác trong năm 2026.

Ban đầu, báo cáo này dự kiến được công bố vào ngày 15/10 nhưng lại liên tục bị trì hoãn vì các hoạt động của chính phủ bị "đóng băng", theo Reuters.

Bên cạnh vai trò làm thước đo điều chỉnh COLA, báo cáo CPI lần này cũng là dữ liệu quan trọng cuối cùng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có được trước khi đưa ra quyết định về lãi suất vào tuần tới.

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản qua đêm thêm 0,25%, từ mức mục tiêu hiện tại 4-4,25%. Giới giao dịch cũng dự đoán thêm một lần cắt giảm nữa vào tháng 12. Tuy nhiên, các bước đi tiếp theo của Fed vẫn còn rất mơ hồ.

Hiện, giới phân tích lo ngại các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt có thể gây ra một đợt lạm phát "có mức độ ảnh hưởng rất lớn" mới.

Trước các bất ổn về thị trường, Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông đều tỏ ra thận trọng về tốc độ cắt giảm lãi suất, đặc biệt trong giai đoạn cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát và sự yếu đi của thị trường việc làm.

Còn về phần mình, ông Trump khẳng định lạm phát không còn là vấn đề và Fed nên mạnh tay cắt giảm lãi suất hơn nữa.

CPI Mỹ tăng vọt tháng 8, đơn xin trợ cấp tăng mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8. Số liệu này dự báo không cản trở việc Fed đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

21:09 11/9/2025

CPI Mỹ tăng mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng trong tháng 6, đánh dấu sự khởi đầu của làn sóng lạm phát được dự báo do tác động từ thuế quan của ông Trump.

20:55 15/7/2025

CPI tháng 7 của Mỹ tăng thấp nhất 3 năm

Lạm phát tại Mỹ tiếp tục giảm nhiệt trong tháng 7, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Điều này giúp củng cố kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất.

10:11 15/8/2024

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

CPI Mỹ tháng 9 giá tiêu dùng áp lực lạm phát Donald Trump Dow Jones CPI Mỹ tiêu dùng lạm phát lãi suất Fed năng lượng thực phẩm

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

Đọc tiếp

Intel se chuyen them san xuat den Viet Nam hinh anh

Intel sẽ chuyển thêm sản xuất đến Việt Nam

48 phút trước 16:33 25/10/2025

0

Tập đoàn Intel có kế hoạch chuyến hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam.

