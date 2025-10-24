CPI Mỹ tháng 9 thấp hơn dự báo

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng thấp hơn dự kiến trong tháng 9, giữ nguyên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

CPI Mỹ trong tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo. Ảnh: Reuters.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên mức 3%.

Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo mức tăng lần lượt là 0,4% và 3,1%, trong khi tỷ lệ hàng năm cũng cao hơn 0,1% so với tháng 8, theo CNBC.

Nếu loại trừ các thành phần dễ biến động như giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tháng 9 của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 0,2% theo tháng và 3% theo năm, so với các dự báo tương ứng là 0,3% và 3,1%, tuy nhiên, mức tăng hàng năm lại không thay đổi so với tháng trước. CPI lõi trước đó tăng 0,3% trong cả tháng 7 và tháng 8.

Mặt khác, mức tăng 4,1% của giá xăng dầu là yếu tố tác động lớn nhất đối với báo cáo tháng này, trong khi các áp lực lạm phát khác lại không có quá nhiều sự biến động. Cụ thể, giá thực phẩm tăng 0,2%, còn giá hàng hóa nhìn chung tăng 0,5%. Nếu tính theo năm, năng lượng tăng 2,8% và thực phẩm tăng 3,1%.

Ngoài ra, chi phí nhà ở, chiếm khoảng 1/3 trọng số trong CPI, tăng 0,2% trong tháng và cao hơn 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời chi phí dịch vụ (ngoại trừ nhà ở) cũng tăng 0,2%.

Sau khi báo cáo được công bố, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ.

Báo cáo CPI này được công bố bất chấp việc đình chỉ công bố dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đang đóng cửa, nhằm giúp Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho hàng triệu người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp khác trong năm 2026.

Ban đầu, báo cáo này dự kiến được công bố vào ngày 15/10 nhưng lại liên tục bị trì hoãn vì các hoạt động của chính phủ bị "đóng băng", theo Reuters.

Bên cạnh vai trò làm thước đo điều chỉnh COLA, báo cáo CPI lần này cũng là dữ liệu quan trọng cuối cùng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có được trước khi đưa ra quyết định về lãi suất vào tuần tới.

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản qua đêm thêm 0,25%, từ mức mục tiêu hiện tại 4-4,25%. Giới giao dịch cũng dự đoán thêm một lần cắt giảm nữa vào tháng 12. Tuy nhiên, các bước đi tiếp theo của Fed vẫn còn rất mơ hồ.

Hiện, giới phân tích lo ngại các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt có thể gây ra một đợt lạm phát "có mức độ ảnh hưởng rất lớn" mới.

Trước các bất ổn về thị trường, Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông đều tỏ ra thận trọng về tốc độ cắt giảm lãi suất, đặc biệt trong giai đoạn cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát và sự yếu đi của thị trường việc làm.

Còn về phần mình, ông Trump khẳng định lạm phát không còn là vấn đề và Fed nên mạnh tay cắt giảm lãi suất hơn nữa.