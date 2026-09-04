Đại gia ngành thép tham gia siêu dự án Thủ Thiêm cùng Lotte, Phát Đạt?

Thép Nam Kim vừa hé lộ khoản đầu tư 400 tỷ đồng liên quan đến dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem, siêu dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 60.000 tỷ đồng ở TP.HCM.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, cho thấy bức tranh kinh doanh có nhiều điểm đáng chú ý. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 7.400 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 124 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Nam Kim đến cuối tháng 6 chỉ còn khoảng 117 tỷ đồng , giảm mạnh so với gần 840 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ở chiều ngược lại, giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh, từ khoảng 835 tỷ đồng lên gần 3.200 tỷ đồng sau 6 tháng. Trong đó, Nam Kim đang nắm giữ hơn 76 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và khoảng 3.100 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Đáng chú ý trong danh mục này là các khoản cho vay bên thứ ba. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Nam Kim đang có tổng cộng 3 khoản cho vay với tổng giá trị khoảng 806 tỷ đồng . Khoản lớn nhất, trị giá 356 tỷ đồng , được doanh nghiệp cho CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vay.

Đặc biệt, Thép Nam Kim cũng cho ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), vay 350 tỷ đồng và cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản HBM vay 100 tỷ đồng . Theo thuyết minh, các khoản vay này được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Không chỉ cho vay, Nam Kim còn có một khoản đầu tư đáng chú ý liên quan đến Phát Đạt. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 400 tỷ đồng tại khoản mục “Các khoản đầu tư khác”. Theo thuyết minh, đây là khoản tiền góp vốn đầu tư không có tài sản đảm bảo cho Phát Đạt theo thỏa thuận nguyên tắc ký vào tháng 4 giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, nếu Nam Kim và Phát Đạt không ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư trước ngày 30/12/2026, khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Nam Kim cùng lãi suất 15%/năm. Ban Tổng giám đốc Nam Kim đánh giá khoản tiền này có thể thu hồi được.

Trong khi đó, báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ của Phát Đạt cho biết 400 tỷ đồng nói trên là khoản tiền đặt cọc theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Thép Nam Kim, nhằm tham gia dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem, vào tháng 8 vừa qua, Phát Đạt cho biết đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán với tổng giá trị 7.666 tỷ đồng , qua đó hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Sau giao dịch, Lotte Properties HCMC có 4 thành viên góp vốn gồm Lotte Shopping Co., Ltd sở hữu 30,59%; Hotel Lotte Co., Ltd nắm 22,94%; Lotte Engineering & Construction Co., Ltd nắm 11,47%; và Phát Đạt sở hữu 35%.

Với 7.666 tỷ đồng cho 35% vốn góp, giá trị vốn chủ sở hữu của Lotte Properties HCMC theo thương vụ này ước tính khoảng 21.903 tỷ đồng .

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ảnh: PDR.

Lotte Properties HCMC là pháp nhân thực hiện dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 7,54 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng .

Việc hoàn tất thương vụ đưa Phát Đạt chính thức tham gia phát triển dự án quy mô lớn này. Theo cấu trúc hợp tác, Phát Đạt sẽ đồng phát triển phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Doanh nghiệp đồng thời phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Hồi tháng 6, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương vay tối đa 8.835 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện thương vụ đầu tư vào Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Khoản vay gồm hai gói. Trong đó, gói 1 có giá trị tối đa 6.108 tỷ đồng dùng để tài trợ chi phí nhận chuyển nhượng 35% vốn góp tại Lotte Properties HCMC; gói 2 trị giá tối đa 2.727 tỷ đồng nhằm tài trợ phần vốn góp bổ sung tương ứng với tỷ lệ sở hữu 35% khi doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 12.000 tỷ đồng . Thời hạn vay là 96 tháng kể từ ngày tiếp theo sau lần giải ngân đầu tiên.

Đến ngày 31/7, Phát Đạt cho biết dự án Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất, với tổng số tiền sử dụng đất đã nộp là 17.569 tỷ đồng . Phát Đạt và Lotte Properties HCMC khẳng định sẽ thúc đẩy các công tác xây dựng và phát triển dự án sau khi hoàn tất nghĩa vụ này.