Hé lộ tài chính công ty đề xuất xây tháp đôi cao nhất thế giới ở Hà Nội

CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, doanh nghiệp cùng liên danh đề xuất xây tháp đôi 3-3,5 tỷ USD tại Hà Nội, vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026.

Phối cảnh dự án Hanoi Twin Towers 99, dự kiến là tòa tháp đôi cao nhất thế giới khi hoàn thành. Ảnh: Liên danh CĐT.

CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên 2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến trong nửa đầu năm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, công ty này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 13.695 tỷ đồng , tăng gấp 12 lần so với kết quả cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 11.231 tỷ đồng , cũng tăng hơn 13 lần, tương đương hơn 1.200% so với cùng kỳ.

Nhờ kết quả lợi nhuận tăng vọt, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng tăng lên 27.212 tỷ đồng , tăng 38% so với đầu năm, chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy 16.537 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của Xây dựng Thái Sơn đã giảm từ 82.722 tỷ xuống còn 70.902 tỷ đồng . Cơ cấu nợ cũng có sự thay đổi đáng kể khi nợ vay từ phát hành trái phiếu tăng từ 1.874 tỷ lên 19.391 tỷ đồng . Trong khi đó, các khoản nợ phải trả khác giảm mạnh từ 80.848 tỷ xuống 51.511 tỷ đồng .

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Công ty Xây dựng Thái Sơn đạt khoảng 98.115 tỷ đồng .

CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn là công ty con do Vingroup sở hữu 100% tỷ lệ biểu quyết và 47,64% tỷ lệ lợi ích. Doanh nghiệp này đã và đang phát triển nhiều dự án bất động sản lớn như Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ (Vinhomes Smart City), Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm (Tuyên Quang), Khu đô thị mới Tân Mỹ, Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền...

Thời gian gần đây, Thái Sơn tiếp tục tham gia nghiên cứu, đề xuất và triển khai một số dự án quy mô lớn.

Đáng chú ý, hồi tháng 7, liên danh gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn cùng CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Thaiholdings đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Hiện trạng khu đất được đề xuất xây tháp đôi cao nhất thế giới là Khách sạn Kim Liên tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh (phường Kim Liên, Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3- 3,5 tỷ USD , quy mô gần 35.000 m2, cao 568 m với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Khi hoàn thiện, công trình được kỳ vọng vượt tòa nhà Petronas Twin Towers của Malaysia (452 m), trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 toàn cầu. Theo thông tin từ doanh nghiệp, toàn bộ vốn đầu tư dự án là vốn tự có của liên danh và được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Mới đây, liên danh Tập đoàn Vingroup, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải cũng lấy ý kiến tham vấn để thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại khu vực Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (nay thuộc xã Vĩnh Thanh và Đông Anh). Dự án có quy mô khoảng 268 ha, tổng vốn gần 21.300 tỷ đồng , dự kiến có tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng làm điểm nhấn kiến trúc.

Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn còn là nhà đầu tư trong liên danh thực hiện Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng tại TP Hải Phòng. Dự án có quy mô 126 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng và đã được UBND phường Thạch Khôi phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 6 vừa qua.