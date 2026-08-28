Cuộc đua xây nhà chọc trời ở Việt Nam

Sau Landmark 81, cuộc đua phát triển các công trình siêu cao tầng tại Việt Nam ngày càng sôi động, khi nhiều dự án mới hướng tới những cột mốc ấn tượng hơn về chiều cao và quy mô.

Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TP.HCM, nhiều chủ đầu tư lớn đang đề xuất hoặc đang triển khai những tòa tháp cao hàng trăm m, trong đó có các công trình cao từ 500 m trở lên, hướng tới tạo dấu ấn mới trên đường chân trời các đô thị.

Hà Nội có thể xuất hiện nhiều "siêu" tháp chọc trời

Mới đây, liên danh Tập đoàn Vingroup , CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải đang lấy ý kiến tham vấn để thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (nay thuộc xã Vĩnh Thanh và Đông Anh).

Dự án có quy mô khoảng 268 ha, tổng vốn đầu tư gần 21.300 tỷ đồng . Đáng chú ý, trong khu đô thị dự kiến có tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng làm điểm nhấn kiến trúc, tập trung các chức năng thương mại, tài chính, văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ và không gian công cộng.

Tòa tháp được định hướng trở thành hạt nhân không gian của toàn khu, với các trục giao thông, quảng trường trung tâm, công viên sinh thái và hành lang cảnh quan đều hướng về công trình này.

Trước đó, một liên danh có sự tham gia của CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) cũng đã đề xuất dự án tháp đôi quy mô lớn tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Cụ thể, đầu tháng 7, liên danh CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn cho biết đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án Hanoi Twin Towers 99 trên khu đất 35.000 m2 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Vị trí liên danh nhà đầu tư đề xuất xây dự án tháp đôi Hanoi Twin Towers 99 tại Hà Nội.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3- 3,5 tỷ USD , gồm hai tòa tháp cao 568 m, 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Nếu được triển khai theo đề xuất, công trình sẽ trở thành tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 toàn cầu.

Theo đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn khoảng 880.000 m2, phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng với trung tâm hội nghị quốc tế, biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, 100% nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có của liên danh và được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài. Liên danh cam kết sẽ chính thức khởi công dự án vào đầu tháng 9 năm nay và dự kiến hoàn thành vào quý III-IV/2030.

Tại phía Bắc Hà Nội, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do Tập đoàn BRG và Sumitomo (Nhật Bản) phát triển cũng gây chú ý với tháp tài chính 108 tầng, cao 639 m.

Phương án kiến trúc giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế tháp Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (Smart City). Ảnh: BTC.

Dự án đã được khởi công vào tháng 8 năm ngoái, có tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD , quy mô hơn 270 ha tại khu vực chân cầu Nhật Tân. Khi hoàn thành, tháp tài chính này sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Dự án được chia thành 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2032.

Tại Thủ đô hiện nay, tòa nhà Landmark 72 trên đường Phạm Hùng vẫn là công trình cao nhất thành phố và cao thứ 2 Việt Nam, với chiều cao khoảng 350 m.

TP.HCM, Đà Nẵng cũng sẽ có loạt "siêu" tháp

Không chỉ Hà Nội, làn sóng phát triển các công trình "siêu" cao tầng cũng đang ghi nhận tại nhiều đô thị lớn trên cả nước, với hàng loạt dự án sở hữu những tòa tháp cao hàng trăm m.

Tại khu vực miền Trung, Tập đoàn Sun Group đang triển khai dự án Da Nang Downtown với tổng vốn đầu tư khoảng 79.800 tỷ đồng . Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng, cao 408 m, dự kiến trở thành công trình cao nhất miền Trung khi hoàn thành.

Tòa tháp được quy hoạch đa chức năng, gồm khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát cùng khu hội nghị, sự kiện, tạo thành một tổ hợp khép kín phục vụ lưu trú, làm việc, mua sắm và giải trí.

Ở phía Nam, cuộc đua xây dựng các công trình "siêu" cao tầng cũng đang diễn ra sôi động, đặc biệt tại TP.HCM.

Nổi bật là tòa tháp 108 tầng thuộc dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM. Dự án do Tập đoàn Vingroup phát triển và được khởi công vào tháng 4 năm ngoái.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ với điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng. Nguồn: CĐT.

Theo giới thiệu, tòa tháp được kỳ vọng lọt top 10 tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình được phát triển theo mô hình đa chức năng với khối đế thương mại, văn phòng cao cấp và khách sạn "siêu" sang.

Khu vực Thủ Thiêm cũng đang trở thành tâm điểm của loạt dự án cao tầng quy mô lớn. Mới đây, TP.HCM đã lựa chọn phương án kiến trúc A168 của Kohn Pedersen Fox Associates làm phương án trúng tuyển, làm cơ sở triển khai cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC.

Theo phương án được duyệt, Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC gồm 3 hạng mục chính phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là tháp biểu tượng IFC-99F HCMC cao 99 tầng trên lô đất 1.K1.8.HH.

Trước đó vào tháng 4, nhóm liên danh gồm Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), CTCP Cơ điện lạnh (REE Group) và VinaCapital Group đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đề xuất đầu tư tòa nhà biểu tượng này.

Khu đất dự kiến xây tòa tháp 99 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh .

Nhóm nhà đầu tư dự kiến thành lập một công ty liên doanh để triển khai và vận hành dự án, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả kinh doanh. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính khoảng 1,15 tỷ USD , trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% (tương đương 230 triệu USD ), phần còn lại huy động từ vốn vay và khách hàng.

Cũng tại Thủ Thiêm còn có một dự án khác là Empire City, "siêu" dự án từng được kỳ vọng tạo dấu ấn tại TP.HCM với điểm nhấn là tòa tháp 88 tầng.

Empire City được quy hoạch là khu phức hợp gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng, căn hộ và bãi đậu xe ngầm theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 730.000 m2, trong đó tòa tháp 88 tầng được kỳ vọng trở thành công trình điểm nhấn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Empire City có tổng vốn đầu tư công bố ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD . Chủ đầu tư từng dự kiến hoàn tất các thủ tục để khởi công vào quý IV/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2022 (gồm 4 giai đoạn xây dựng). Tuy nhiên, sau nhiều năm kể từ khi khởi công, dự án mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu, gồm: Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).