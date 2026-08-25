Duyệt phương án kiến trúc cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC 99 tầng

TP.HCM chọn phương án A168 của Kohn Pedersen Fox Associates làm phương án kiến trúc trúng tuyển, làm cơ sở triển khai cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC, trong đó có tòa tháp 99 tầng.

Khu đất dự kiến xây tòa tháp 99 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định duyệt kết quả thi tuyển Phương án kiến trúc Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC thuộc Khu lõi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại phường An Khánh.

3 công trình tạo thành cụm biểu tượng

Theo quyết định, phương án A168 của Công ty Kohn Pedersen Fox Associates P.C đạt điểm trung bình 89,4, cao nhất trong các phương án dự thi và được lựa chọn là phương án kiến trúc trúng tuyển.

Hai phương án đồng hạng Ba gồm F250 của Công ty AtkinsRéalis Asia Limited với 74,2 điểm và P315 của Công ty Foster + Partners Limited với 74,1 điểm.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc căn cứ quyết định và quy chế thi tuyển đã được phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trước đó, ngày 2/7, UBND TP.HCM đã ban hành các quyết định và quy chế tổ chức thi tuyển, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì triển khai.

Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC tọa lạc tại Phân khu số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, tại các lô đất 1.K1.8.HH, 1.K1.7.HH và 1.K1.9.HH theo điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt.

Theo phương án được duyệt, cụm công trình gồm 3 hạng mục chính, tạo thành một tổ hợp đa chức năng phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Nổi bật nhất là tháp biểu tượng IFC-99F HCMC cao 99 tầng trên lô 1.K1.8.HH. Hai công trình còn lại gồm Tòa nhà Đổi mới sáng tạo IFC Innovation Hub cao tối đa 30 tầng tại lô 1.K1.7.HH và Tòa nhà chức năng ở cho chuyên gia IFC Expert Residence cao tối đa 30 tầng tại lô 1.K1.9.HH.

Ba công trình được định hướng vận hành độc lập, đồng thời tối ưu hóa luồng đi bộ, kết nối trực tiếp với hệ thống quảng trường trung tâm đối diện. Hệ thống sảnh và đường dạo được thiết kế mạch lạc, liên kết với các lối lên xuống của hạ tầng giao thông công cộng và ga tàu điện ngầm theo mô hình TOD, bảo đảm lưu chuyển người an toàn, nhanh chóng.

Trong đó, tháp IFC-99F HCMC được xác định là điểm nhấn kiến trúc chiến lược. Công trình được định hướng đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc, thương mại, dịch vụ của Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời trở thành dấu ấn kiến trúc mới của Thủ Thiêm và TP.HCM.

Theo yêu cầu thi tuyển, hình thái tháp 99 tầng phải mang tính tiên phong, kết hợp công nghệ xây dựng hiện đại với tầm nhìn về một trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh quốc tế. Hình khối công trình được yêu cầu tạo hiệu ứng thị giác mạnh, đặc biệt chú trọng mặt đứng hướng sông Sài Gòn và trục Trần Bạch Đằng.

Công trình cũng được định hướng tích hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật vào ban đêm, góp phần tạo diện mạo nổi bật cho khu lõi tài chính hoạt động 24/7...

Đã có 1 liên danh đề xuất đầu tư tháp 99 tầng

Hồi tháng 4, nhóm liên danh gồm Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), CTCP Cơ điện lạnh (REE Group) và VinaCapital Group đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đề xuất đầu tư tòa nhà biểu tượng IFC-99F HCMC.

Nhóm nhà đầu tư dự kiến thành lập một công ty liên doanh để triển khai và vận hành dự án, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả kinh doanh. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính khoảng 1,15 tỷ USD , trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% (tương đương 230 triệu USD ), phần còn lại huy động từ vốn vay và khách hàng.

Nhóm liên danh gồm HFIC, REE Group và VinaCapital Group đề xuất đầu tư tòa nhà biểu tượng IFC-99F HCMC. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về cơ cấu góp vốn, REE Group nắm tỷ lệ lớn nhất với 43% (gần 99 triệu USD ), tiếp đến là VinaCapital với 24% (hơn 55 triệu USD ), trong khi HFIC dự kiến góp 33% thông qua giá trị quyền sử dụng đất.

Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất vượt phần vốn góp của HFIC, phần chênh lệch sẽ được quy đổi thành diện tích sàn văn phòng và bàn giao lại cho cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính.

Để triển khai dự án, nhóm nhà đầu tư đề xuất một số chính sách đặc thù theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, gồm cho phép kết hợp căn hộ và khách sạn; cho phép phân kỳ nộp tiền sử dụng đất trong 3 năm, áp dụng mức giá đất tham chiếu khoảng 350 triệu đồng mỗi m2.

Liên danh nhà đầu tư cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng của công trình biểu tượng.