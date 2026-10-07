5 nữ doanh nhân Việt Nam lọt top quyền lực nhất châu Á

Năm nay, Việt Nam có 2 cái tên mới là Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương và Chủ tịch HĐQT FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp góp mặt trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á.

Sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng trong giới kinh doanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang thay đổi. Điều này thể hiện rõ qua danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á của Fortune, đặc biệt khi những nữ lãnh đạo của các tập đoàn lớn đang ở tuyến đầu của sự chuyển dịch đó.

Gần 1/4 trong số 100 phụ nữ góp mặt trong danh sách năm nay là những gương mặt mới và họ chính là những cái tên đại diện tiêu biểu cho 14 thị trường trong khu vực.

Bà Tan Su Shan, CEO của DBS Group, tiếp tục giữ vị trí số 1 năm nay, trong khi Zhou Qunfei, nhà sáng lập Lens Technology, là người có bước tiến mạnh nhất trong năm, tăng 25 bậc lên vị trí thứ 3.

Đáng chú ý, trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á, Việt Nam có 5 nữ đại diện, bao gồm Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên, CEO Viettel Global Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch FPT Digital Retail Nguyễn Bạch Điệp và Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My.

1. Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương

Dù chỉ mới góp mặt lần đầu, bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, đã được xếp hạng cao nhất trong số các "nữ tướng" đến từ Việt Nam, ở vị trí thứ 37.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup được xếp hạng thứ 37 trong danh sách. Ảnh: Fortune.

Trong giới doanh nhân Việt Nam, bà Phạm Thu Hương được xem là một trong những nữ lãnh đạo quyền lực và kín tiếng nhất. Sinh ngày 14/6/1969 tại Hà Nội, bà thuộc thế hệ sinh viên ưu tú được cử sang Liên Xô (cũ) du học và tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế. Sau khi theo học luật quốc tế tại đây, bà làm việc cùng chồng mình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, trong lĩnh vực kinh doanh mì ăn liền của ông tại Ukraine.

Bà từng giữ chức Chủ tịch GSM, đơn vị vận hành dịch vụ gọi xe điện Green SM, trước khi rời vị trí này vào tháng 9 năm nay. Ngoài ra, bà cũng là nhà đồng sáng lập Giải thưởng khoa học VinFuture, với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu USD .

2. CEO Vinamilk Mai Kiều Liên

Ở vị trí thứ 71, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên đã tăng 2 bậc so với năm ngoái và tăng đến 4 bậc so với năm 2024. Đây cũng là lần thứ 3 bà được Fortune vinh danh trong danh sách trên. Tạp chí này nhấn mạnh hành trình đầy ấn tượng của bà, từ khi gia nhập Vinamilk với vị trí kỹ sư vào năm 1976, thăng tiến lên chức Phó giám đốc và sau đó trở thành một trong những CEO có thời gian điều hành lâu nhất tại Việt Nam.

Ở vị trí thứ 71, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên đã tăng 2 bậc so với năm ngoái và tăng đến 4 bậc so với năm 2024. Ảnh: Fortune.

Hiện, Vinamilk là doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống niêm yết lớn nhất Việt Nam, với vốn hóa 4,9 tỷ USD . Vào năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng 25% và đã có mặt tại 65 thị trường trên toàn cầu.

3. CEO Viettel Global Nguyễn Thị Hoa

Bước sang năm thứ 2 góp mặt trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á, thứ hạng của bà Nguyễn Thị Hoa, CEO Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global, đã tăng 6 bậc và đang được xếp ở vị trí thứ 84.

Bà Nguyễn Thị Hoa, CEO Viettel Global, là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo mảng đầu tư của tập đoàn. Ảnh: VGI.

Bà Hoa nắm giữ chức vụ trên vào tháng 2/2025, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo mảng đầu tư của tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam. Kể từ đó, doanh nghiệp ghi nhận những kết quả kỷ lục, với doanh thu năm 2025 đạt 1,7 tỷ USD (+25%), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 440 triệu USD (+57%).

4. Chủ tịch HĐQT FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp

Năm nay, bảng xếp hạng chào đón một cái tên mới là bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail. Bà hiện được xếp ở vị trí thứ 90. Đáng chú ý, xuất phát điểm của bà lại khá khác biệt.

Chủ tịch HĐQT FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp gia nhập FPT vào năm 1994 với xuất phát điểm là thực tập sinh không lương. Ảnh: Fortune.

Bà Điệp gia nhập FPT vào năm 1994 với vị trí thực tập sinh không lương. Từng bước, bà đã thăng tiến lên nhiều vị trí cao hơn và đến năm 2012, bà chính thức sáng lập FPT Retail. Bà Điệp cũng góp phần biến chuỗi nhà thuốc Long Châu trở thành động lực tăng trưởng chính của tập đoàn, với mức đóng góp gần 70% doanh thu của FPT Retail trong năm 2025.

5. Chủ tịch HĐQT TTC AgriS Đặng Huỳnh Ức My

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS), cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách năm nay. Đây là năm thứ 2 bà được Fortune vinh danh và đang được xếp ở vị trí thứ 95. Theo Fortune, trước khi nối nghiệp điều hành doanh nghiệp của gia đình, bà My từng mơ ước trở thành giáo viên. Vào tháng 7/2024, nữ doanh nhân chính thức kế nhiệm mẹ mình, bà Huỳnh Bích Ngọc, để giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT TTC AgriS, đã từ bỏ giấc mơ trở thành giáo viên để lãnh đạo doanh nghiệp của gia đình. Ảnh: Fortune.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, bà đã thúc đẩy công ty mía đường lớn nhất Việt Nam chuyển hướng sang nông nghiệp tuần hoàn và canh tác thông minh. Vào tháng 9 năm nay, bà My đã khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS tại Singapore, hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 60 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD ) vào năm 2030.

Như vậy với danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á, Fortune nhận định công nghệ là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất với 16 người, vượt ngân hàng với 14 người. Điều này phản ánh thế mạnh nổi bật của châu Á trong các lĩnh vực phần cứng, điện tử và sản xuất công nghệ cao. "Cùng nhau, họ đang định hình các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và thị trường không chỉ trong khu vực mà còn có ảnh hưởng vượt xa phạm vi châu Á", tạp chí nổi tiếng nhấn mạnh.

Tương tự như những năm trước, Fortune nói thêm quá trình đánh giá danh sách tên tập trung vào quy mô và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đà phát triển trong sự nghiệp, tầm ảnh hưởng, khả năng đổi mới và những đóng góp cho xã hội. Thứ hạng cuối cùng sẽ phản ánh cả sức ảnh hưởng hiện tại cũng như triển vọng phát triển trong tương lai của những nữ lãnh đạo.