Bà Mai Kiều Liên: Tất cả cửa hàng Vinamilk đang có lãi

Vinamilk cho biết toàn bộ hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đều đang hoạt động có lãi. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở thêm 200 điểm bán, nâng tổng số lên 1.000 cửa hàng.

Đến cuối năm 2025, Vinamilk đã có 800 cửa hàng và đặt mục tiêu nâng lên 1.000 cửa hàng trong năm nay.

Sáng 22/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, lãnh đạo CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM) cho biết đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay trong quý I/2026, bất chấp bối cảnh ngành sữa tăng trưởng chậm.

Tiếp tục mở rộng cửa hàng

Theo bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, tính đến ngày 31/3, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 16.178 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.458 tỷ đồng , tăng lần lượt 25% và gần 55% so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải mức tăng trưởng đột biến này, lãnh đạo Vinamilk cho biết động lực không đến từ một mảng riêng lẻ mà là sự tăng trưởng đồng đều trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Đáng chú ý, trong bối cảnh doanh thu tăng, lợi nhuận có xu hướng tăng nhanh hơn nhờ hiệu quả vận hành.

"Vinamilk đã chủ động phân tích, tái cơ cấu danh mục để tập trung vào các ngành hàng có biên lợi nhuận cao và dư địa thị trường lớn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với doanh thu", bà chia sẻ.

Bên cạnh đó, chiến lược đẩy mạnh kênh bán trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ giữa năm 2024, Vinamilk bắt đầu tái định vị hệ thống cửa hàng và tăng tốc mở rộng. Đến cuối năm 2025, bà Liên cho biết doanh nghiệp đã có 800 cửa hàng và đặt mục tiêu nâng lên 1.000 cửa hàng trong năm 2026, phủ toàn bộ các tỉnh, thành.

Lãnh đạo doanh nghiệp thông tin khoảng 30% doanh thu từ hệ thống này đến từ các sản phẩm mới và phân khúc cao cấp, qua đó giúp gia tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị cao trong cơ cấu doanh thu.

Theo bà Liên, kênh DTC, bao gồm cửa hàng và thương mại điện tử, không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho các chiến dịch ra mắt sản phẩm mà còn giúp tối ưu chi phí marketing và bán hàng so với mô hình truyền thống.

Hệ thống cửa hàng Vinamilk được thiết kế linh hoạt theo nhiều quy mô từ size S đến XL, phù hợp từng địa điểm. Dù hiệu quả kinh doanh khác nhau theo quy mô đầu tư, lãnh đạo Vinamilk khẳng định: "Toàn bộ các cửa hàng hiện đều đang có lãi".

Về cơ cấu vận hành, đến cuối năm 2025, khoảng 2/3 số cửa hàng được triển khai theo mô hình hợp tác với đối tác, 1/3 do Vinamilk tự vận hành. Dự kiến năm 2026, tỷ lệ này sẽ chuyển dịch về mức 40% tự vận hành và 60% hợp tác. Doanh nghiệp nhấn mạnh đây không phải nhượng quyền thuần túy mà là mô hình phối hợp, trong đó đối tác đóng góp mặt bằng và tài chính, cùng Vinamilk vận hành kinh doanh.

Liên quan đến nhân sự, doanh nghiệp thừa nhận đã có biến động lớn trong đội ngũ kinh doanh truyền thống trong quý I/2025 do quá trình tái cấu trúc. Tuy nhiên, lực lượng nhân sự mới được bổ sung đáng kể, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh trong các quý sau.

Vinamilk khẳng định thu nhập của đội ngũ bán hàng ở mức cạnh tranh cao trên thị trường nếu đạt KPI, đồng thời luôn theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân nhân sự.

Đặt kế hoạch thận trọng

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu đạt 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng , tăng khoảng 4% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo cho biết đây là kịch bản thận trọng trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi rõ rệt, đồng thời coi đây là mức tối thiểu cần đạt. Doanh nghiệp kỳ vọng có thể vượt kế hoạch và tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy thị trường sữa tăng trưởng thêm khoảng 1,5-2%.

Theo bà Mai Kiều Liên, tính đến ngày 21/4, Vinamilk vẫn duy trì được mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, bà cũng thận trọng cho rằng triển vọng dài hạn còn phụ thuộc lớn vào sức mua nội địa và sự ổn định của thị trường quốc tế.

VINAMILK LÊN KẾ HOẠCH THẬN TRỌNG KQKD theo năm của Vinamilk. Dữ liệu: VNM. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 Doanh thu tỷ đồng 56318 59636 60919 59956 60369 61783 63646 66477 Lãi ròng

10554 11236 10633 8578 9019 9453 9414 9828

Về dư địa tăng trưởng, doanh nghiệp đánh giá vẫn còn nhiều cơ hội khi mỗi năm Việt Nam có khoảng 1 triệu trẻ em sinh ra, trong khi nhóm người cao tuổi - phân khúc có sức mua cao - đang gia tăng. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang các sản phẩm "ăn sạch, uống xanh" như sữa hạt, sản phẩm giàu đạm và bổ sung lợi khuẩn cũng mở ra không gian tăng trưởng mới.

Ở chiều chi phí, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã khiến chi phí logistics tăng và kéo dài thời gian vận chuyển từ khoảng 30 ngày lên 45 ngày. Giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ, cũng có xu hướng tăng. Tuy vậy, Vinamilk cho biết đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành để kiểm soát rủi ro.

Về giá bán, doanh nghiệp khẳng định sẽ thận trọng trong việc điều chỉnh nhằm tránh tác động tiêu cực đến sức mua. Trong trường hợp chi phí đầu vào chỉ tăng ngắn hạn, công ty sẽ không tăng giá. "Chỉ khi xu hướng tăng kéo dài, Vinamilk mới cân nhắc điều chỉnh ở mức 2-3%", bà nói.

Trong năm nay, Vinamilk sẽ tiếp tục triển khai loạt dự án trọng điểm nhằm mở rộng nguồn cung nguyên liệu. Cụ thể, trang trại Mộc Châu Milk quy mô 4.000 con dự kiến vận hành từ đầu quý II; dự án trang trại Tây Ninh 2 quy mô 8.000 con, tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng và dự án trang trại Bình Định quy mô 4.000 con dự kiến khởi công trong quý II.