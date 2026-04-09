Tỷ lệ chọi 'không tưởng' khi ứng tuyển vào Vinamilk

Vinamilk thu hút hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển mỗi năm, nhưng tỷ lệ chọi rất cao. Có chương trình ghi nhận gần 6.300 hồ sơ nhưng chỉ chọn 38 người, tương ứng tỷ lệ chọi 1:166.

Vinamilk là một trong những doanh nghiệp sản xuất lớn nhất thị trường Việt Nam Ảnh: VNM.

Theo báo cáo thường niên 2025 của CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM), tính đến hết năm 2025, doanh nghiệp có 9.906 nhân sự, giảm khoảng 50 người so với năm trước.

Đáng chú ý, trong năm, công ty này vẫn đẩy mạnh chiến lược thu hút nhân tài thông qua các chương trình tuyển dụng.

Đáng chú ý, có chương trình tuyển dụng tại Vinamilk thu hút gần 6.300 hồ sơ ứng tuyển nhưng chỉ chọn 38 người, tương ứng tỷ lệ chọi lên tới 1:166.

Ở mảng kinh doanh, chương trình tuyển dụng thực tập sinh mảng kinh doanh của công ty này cũng thu hút 1.965 hồ sơ ứng tuyển, nhưng chỉ nhận 17 người trong đó, tương ứng tỷ lệ chọi 1:115.

Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu ngành Việt Nam, thành lập năm 1976, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng từ sữa. Công ty sở hữu hệ thống trang trại và nhà máy hiện đại, xuất khẩu sản phẩm đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau giai đoạn tăng tốc, doanh nghiệp có thời điểm tăng trưởng chậm lại, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 khi thị trường dần bão hòa. Đến tháng 7/2023, Vinamilk tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời gia tăng chi phí cho các hoạt động khuyến mại, hỗ trợ bán hàng, quảng cáo, nghiên cứu và liên tục ra mắt sản phẩm mới.

Sau những thay đổi này, kết quả kinh doanh của Vinamilk dần ghi nhận xu hướng tăng trưởng trở lại.

Riêng năm 2025, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 63.724 tỷ đồng , tăng 3% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty thu về chỉ đạt 9.414 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm liền trước do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh quý I.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh quốc tế tiếp tục là điểm sáng với doanh thu 12.682 tỷ đồng , tăng 16%. Riêng xuất khẩu đạt 7.105 tỷ đồng , tăng 25% so với năm trước. Hiện Vinamilk đã đưa sản phẩm tới 65 thị trường, mang về tổng doanh thu khoảng 3,7 tỷ USD , qua đó củng cố vai trò động lực tăng trưởng dài hạn.

Theo kế hoạch, Vinamilk sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22/4 tới đây. Tại phiên họp, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất gần 66.480 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 9.830 tỷ, cùng tăng trên 4% so với kết quả thực hiện năm 2025.