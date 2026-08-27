Bà Phạm Thu Hương thành người giàu thứ hai Việt Nam

Đà tăng của cổ phiếu VIC giúp tài sản bà Phạm Thu Hương vọt lên 4 tỷ USD, vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo và trở thành tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD thời gian thực của Forbes, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng, ghi nhận vào sáng 27/8, đã chạm mốc 4 tỷ USD .

Với khối tài sản này, bà Hương hiện đứng thứ 1.072 thế giới và trở thành tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam, vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Diễn biến này cũng đưa vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành nữ tỷ phú giàu nhất cả nước.

Riêng trong phiên gần nhất, tài sản của bà Hương đã tăng thêm 162,2 triệu USD , tương ứng 4,2%.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, hiện được Forbes ghi nhận sở hữu 4 tỷ USD , nhưng đứng ngay sau bà Hương ở vị trí 1.075.

Tài sản tăng gần 2 tỷ USD sau 7 tháng

Bà Phạm Thu Hương mới góp mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes hồi tháng 2 đầu năm nay. Khi đó, Phó chủ tịch Vingroup được xác định sở hữu khối tài sản khoảng 2,2 tỷ USD , gắn với hơn 341 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ tập đoàn. Bà Hương cũng là một trong những người sáng lập Vingroup cùng chồng.

Hiện tại, ngoài Vingroup, bà Hương còn là cổ đông của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HoSE: LPB) với 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,965% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ sau gần 7 tháng, tài sản của bà Hương đã tăng khoảng 1,8 tỷ USD , tương đương hơn 80%.

Ngoài bà Hương và bà Thảo, Việt Nam còn một nữ tỷ phú USD khác là bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là em gái bà Hương. Tài sản của bà Hằng hiện vào khoảng 2,8 tỷ USD , xếp thứ 4 trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam.

Theo Forbes, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD. Trong đó, người giàu nhất vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản 35,6 tỷ USD , tăng 1,3 tỷ USD trong phiên gần nhất.

Ngoài ra, danh sách còn có ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát; ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank; ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank; và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan.

VỢ CHỒNG TỶ PHÚ PHẠM NHẬT VƯỢNG LÀ HAI NGƯỜI GIÀU NHẤT VIỆT NAM Tài sản ròng ước tính của các tỷ phú USD Việt Nam hiện nay. Nguồn: Forbes. Nhãn Phạm Nhật Vượng (VIC, LPB) Phạm Thu Hương (VIC, LPB) Nguyễn Thị Phương Thảo (VJC, HDB) Phạm Thúy Hằng (VIC) Trần Đình Long (HPG) Hồ Hùng Anh (TCB) Ngô Chí Dũng (VPB) Nguyễn Đăng Quang (MSN) Tài sản ròng ước tính Tỷ USD 35.6 4 4 2.8 2.5 2.3 1.1 1

Đà tăng tài sản của các tỷ phú USD diễn ra trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch khởi sắc ngày 26/8. Sự trở lại mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index tăng gần 30 điểm, vượt mốc 1.820 điểm.

Trong đó, mã cổ phiếu TCB tăng kịch trần, giúp tài sản của ông Hồ Hùng Anh tăng hơn 5% trong phiên gần nhất. Hiện ông sở hữu trực tiếp khoảng 78,6 triệu cổ phiếu TCB.

Cổ phiếu VIC kéo dài 5 phiên tăng liên tiếp

Trong phiên giao dịch liền trước, cổ phiếu VIC đã tăng hơn 4%, nối dài chuỗi tăng giá lên 5 phiên liên tiếp. Sang phiên sáng 27/8, mã chứng khoán này tiếp tục mở cửa tích cực, hiện tăng hơn 3%.

Kể từ khi FTSE Russell công bố danh sách cổ phiếu thuộc FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) vào cuối tuần trước, trong đó VIC được xếp vào nhóm Large Cap, cổ phiếu này đã tăng khoảng 17%, tiến sát vùng đỉnh lịch sử.

Đi cùng đà tăng của cổ phiếu, Vingroup cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, với doanh thu thuần hợp nhất đạt 222.300 tỷ đồng , tăng 73% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng , gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Diễn biến thị giá VIC trong 2 tuần gần nhất. Ảnh: TradingView.

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ. Như vậy, sau nửa đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong giới doanh nhân Việt Nam, bà Phạm Thu Hương được xem là một trong những nữ lãnh đạo quyền lực và kín tiếng nhất. Sinh ngày 14/6/1969 tại Hà Nội, bà thuộc thế hệ sinh viên ưu tú được cử sang Liên Xô (cũ) du học và tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế. Ít xuất hiện trước truyền thông, song bà Hương được giới kinh doanh đánh giá là người đồng hành xuyên suốt và có ảnh hưởng quan trọng trong mọi giai đoạn hình thành và phát triển của Vingroup. Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Đông Âu, bà Phạm Thu Hương đã sát cánh cùng ông Phạm Nhật Vượng. Năm 1993, vợ chồng bà cùng bạn bè rời Moscow đến Kharkiv lập nghiệp, bắt đầu với việc xây dựng trung tâm thương mại cho người Việt. Sau đó, họ thành lập nhà hàng Thăng Long. Bước ngoặt đến khi vợ chồng bà xây dựng thương hiệu mì Mivina, rồi mở rộng sang nhà hàng, trường mẫu giáo, nhà máy và thành lập Technocom. Khi tập đoàn chuyển về Việt Nam và đổi tên thành Vingroup, bà Hương được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Thường trực thứ hai.