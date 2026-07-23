Việt Nam đặt mục tiêu lọt top 75 trung tâm tài chính thế giới sau 10 năm

Đến năm 2035, VIFC phấn đấu thuộc nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, trong top 25 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN.

Đến năm 2035, VIFC phấn đấu thuộc nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - vừa ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC phê duyệt kế hoạch phát triển trung tâm này đến năm 2035.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Việt Nam phấn đấu lọt top 75 trung tâm tài chính thế giới

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, VIFC đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ khung thể chế pháp lý đặc thù, mô hình, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát trung tâm tài chính quốc tế theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả; triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên.

Đồng thời, VIFC sẽ hình thành và đưa vào vận hành hạ tầng tài chính, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng pháp lý cốt lõi; thu hút các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế lớn, các chủ thể thị trường chuyên nghiệp và nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao; tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập trong các giai đoạn tiếp theo.

Đến giai đoạn 2031-2035, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam phấn đấu mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông.

Cùng với đó là phấn đấu trở thành trung tâm tài chính có vai trò đầu mối kết nối dòng vốn và vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Cụ thể, kế hoạch vạch rõ định hướng phấn đấu Việt Nam nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực ASEAN theo chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI) hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương (bản công bố định kỳ). Các xếp hạng này góp phần nâng cao năng lực huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Định hướng phát triển trung tâm tài chính tại TP.HCM

Riêng với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), kế hoạch nêu rõ định hướng phát triển trung tâm này thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng.

Trung tâm này sẽ tập trung vào phát triển thị trường vốn, cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính.

Đồng thời, VIFC-HCMC sẽ quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh và tài chính số; thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh hàng hóa gắn với thương mại và logistics quốc tế.

Trong khi đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính.

Theo kế hoạch, nơi đây sẽ tập trung vào tài sản số, thanh toán số, mã hoá tài sản; hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; và thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.