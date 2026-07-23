TP.HCM lập Khu Thương mại tự do gần 4.200 ha gắn với khu vực Cái Mép Hạ

TP.HCM quyết định thành lập Khu Thương mại tự do có quy mô 4.174 ha, đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành hạt nhân của trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ.

TP.HCM cũng xác định Khu Thương mại tự do gắn với khu vực cảng biển Cái Mép Hạ là động lực tăng trưởng mới của địa phương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 23/7, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Theo UBND TP.HCM, phạm vi Khu Thương mại tự do nằm tại phường Tân Phước và phường Tân Hải, là một khối liền kề, được bao quanh bởi ranh giới tự nhiên là sông rạch, đường 991B và vịnh Gành Rái; cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km về phía tây bắc, cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25 km về phía bắc.

Gần 4.200 ha, 3 khu chức năng với 8 phân khu liền kề

Với quy mô khoảng 4.174 ha, Khu Thương mại tự do được phân thành 3 khu chức năng với 8 phân khu liền kề, bao gồm: khu bến cảng container hiện hữu (305,03 ha); bến cảng container Cái Mép Hạ (351,2 ha); bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu (780,66 ha); ga Cái Mép Hạ thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu (30,63 ha); cảng bến thủy nội địa (311,89 ha); khu nam Khu công nghiệp Cái Mép (272,45 ha); trung tâm logistics Cái Mép Hạ (906,07 ha); và khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ (850,67 ha).

UBND TP.HCM đặt mục tiêu Khu Thương mại tự do trở thành mô hình tiên phong, thí điểm và tích lũy kinh nghiệm với các thể chế vượt trội; môi trường đầu tư và thương mại tự do theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới thể chế; đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ của TP.HCM với khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, TP.HCM xác định Khu Thương mại tự do là động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển thành phố trở thành trung tâm kinh tế biển trong khu vực Đông Nam Á; tạo không gian phát triển nhanh, bền vững, hội nhập cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

UBND TP.HCM cũng định hướng Khu Thương mại tự do sẽ lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm và động lực phát triển gắn với trung tâm logistics xanh, cụm cảng biển và cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế, đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua gắn kết chặt chẽ giữa cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, Khu Thương mại tự do được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất xanh, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tích hợp công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường; trung tâm đổi mới sáng tạo với cơ sở hạ tầng tích hợp, thông minh, hiện đại; trung tâm thu hút nhân tài và trụ sở chính khu vực của các tập đoàn đa quốc gia về logistics, dịch vụ hàng hải, thương mại quốc tế…

Đến năm 2035 trở thành hạt nhân của trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ

Về lộ trình và kế hoạch phát triển, trong giai đoạn 2026-2030, Khu Thương mại tự do sẽ tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân khu hiện hữu bao gồm các cảng biển, kho bãi và nhà máy trong Khu công nghiệp Cái Mép.

Bên cạnh đó, TP.HCM kiện toàn bộ máy quản lý, vận hành, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống nền tảng phần mềm quản lý, vận hành, giám sát toàn diện Khu Thương mại tự do; ban hành quy chế hoạt động; đề xuất ban hành cơ chế ưu đãi đầu tư của các dự án đầu tư trong các khu chức năng.

Khoảng thời gian này, TP.HCM sẽ phát triển hạ tầng giao thông kết nối và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng các phân khu; tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và phân khu chức năng; lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để thực hiện dự án theo danh mục ưu tiên thu hút đầu tư; tổ chức xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu Thương mại tự do.

Đến giai đoạn 2031-2035, TP.HCM đẩy mạnh phát triển Khu Thương mại tự do dựa trên nền tảng hạ tầng đã được thiết lập, các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư và tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất.

Giai đoạn này, Khu Thương mại tự do sẽ hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng hải có tính cạnh tranh cao trong khu vực, hình thành Khu Thương mại tự do xanh; tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư còn lại, hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động toàn bộ các khu chức năng.

Sau năm 2035, TP.HCM đạt mục tiêu đưa Khu Thương mại tự do trở thành hạt nhân của trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, cảng trung chuyển lớn nhất cả nước, tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế.

Loạt sở, ngành, địa phương "vào cuộc"

Cơ chế chính sách đối với Khu Thương mại tự do được quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội. Nhằm tăng sức hấp dẫn, tạo điều kiện thu hút đầu tư và đảm bảo tính cạnh tranh của Khu Thương mại tự do, trong quá trình thực hiện, một số cơ chế, chính sách sẽ tiếp tục được UBND TP.HCM đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc cho nhà đầu tư.

Tại quyết định, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP là cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do. Đồng thời, cơ quan này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết số 260/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và các chức năng, nhiệm vụ do UBND TP.HCM giao.

Quyết định của UBND TP.HCM cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho hàng loạt sở, ngành liên quan như Sở Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Khoa học và Công nghệ, Thuế thành phố, Chi cục Hải quan khu vực II, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, cùng UBND phường Tân Phước và phường Tân Hải.