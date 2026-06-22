Khu thương mại tự do TP.HCM có bước tiến mới

UBND TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện khu thương mại tự do với 24 thành viên, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh làm Trưởng ban.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ở phường Tân Phước. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 3619/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện khu thương mại tự do thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo)

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 24 thành viên do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh làm Trưởng ban; Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Bùi Minh Trí làm Phó trưởng ban Thường trực. Ban này còn có Chủ tịch UBND phường Tân Hải và Chủ tịch UBND phường Tân Phước là Thành viên.

Bên cạnh đó, Ban có sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố gồm các Sở: Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Y tế; đại diện Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh thành phố, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2, Thuế TP.HCM, Chi cục Hải quan khu vực II.

Về chức năng, nhiệm vụ, UBND TP.HCM yêu cầu Ban Chỉ đạo tổ chức chỉ đạo việc triển khai thành lập và vận hành khu thương mại tự do thành phố; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện; giám sát, kiểm tra việc thực hiện triển khai. Song song, Ban Chỉ đạo định kỳ đánh giá toàn diện các mục tiêu, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ thí điểm chính sách, báo cáo kết quả với các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng điều phối, hướng dẫn đơn vị vận hành khu thương mại tự do giải quyết các khó khăn, vướng mắc; định kỳ rà soát, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các nhà đầu tư, nhà khoa học để nghiên cứu, đề xuất các chính sách cải cách toàn diện về thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, thu hút nhân tài và các chính sách khác có liên quan; kịp thời định hướng về các lĩnh vực đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư; giám sát tiến độ triển khai thành lập và vận hành khu thương mại tự do.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công).

Trước đó, cuối năm 2025, tại kỳ họp thứ 7 khóa X, HĐND TP.HCM đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng và điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do trên địa bàn. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cụ thể hóa cơ chế, chính sách mới theo Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trong báo cáo về tình hình triển khai các đề án nghiên cứu khu thương mại tự do (FTZ) tại TP.HCM năm ngoái, Sở Công Thương thành phố cho biết hiện TP.HCM đang có 4 đề án FTZ, gồm Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ đặt tại phường Tân Phước và phường Tân Hải (thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Khu thương mại tự do Cần Giờ gắn với Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và vịnh Gành Rái, Khu thương mại tự do Bàu Bàng nằm trên tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh (từ ga An Bình đến ga Bàu Bàng, dài 53,63 km), và Khu thương mại tự do phường An Bình gắn với ga đường sắt An Bình (TP Dĩ An cũ), nằm trên cùng tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh.