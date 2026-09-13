Khởi tố cựu Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường

EEMC cho biết C01 đã khởi tố ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT EEMC, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT EEMC. ẢNH: TL.

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC) vừa cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT EEMC trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Ông Đặng Phan Tường được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT EEMC nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 14/11/2024.

Trước đó, ông có nhiều năm giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT. Từ ngày 1/9/2020, ông Tường nghỉ công tác tại EVNNPT theo nguyện vọng cá nhân.

Trước ông Tường, loạt lãnh đạo của các doanh nghiệp trong ngành điện như CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1); CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2); CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3); CTCP Tư vấn xây dựng điện (PECC4); PC1... cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Công an ngày 2/7, đại diện C01 cho biết quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can với cáo buộc có sai phạm liên quan dự án đường dây 500 kV mạch 3.

47 bị can bị điều tra về 5 tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Theo C01, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm.

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD , đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.