Một chủ đầu tư dự báo có nguồn thu 'gối đầu' nhiều năm nhờ quỹ đất lớn

Với danh mục dự án trải rộng từ Hải Phòng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh đến Cần Thơ, Nam Long được kỳ vọng duy trì nguồn cung ổn định trong những năm tới.

Trong báo cáo cập nhật mới về Tập đoàn Nam Long (NLG), Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá loạt dự án quy mô lớn cùng tiến độ triển khai theo từng phân khu có thể giúp chủ đầu tư này duy trì nguồn thu "gối đầu" trong nhiều năm tới.

Mô hình phát triển này cũng giúp Nam Long linh hoạt điều tiết nguồn cung theo diễn biến thị trường, đồng thời tái sử dụng dòng tiền từ các phân khu đã mở bán để tiếp tục đầu tư cho những giai đoạn tiếp theo.

Quỹ dự án lớn tạo nguồn thu "gối đầu"

Theo VCBS, Nam Long đang triển khai loạt dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương. Trong đó, tại TP.HCM, chủ đầu tư này đang hoàn thiện pháp lý cho giai đoạn 3 dự án Akari City ở Bình Tân với quy mô 8,5 ha.

Với dự án Mizuki Park tại Bình Chánh có quy mô 37 ha (Nam Long sở hữu 50%), phân khu Flora Panorama đã thi công đến tầng 15. Sau đợt mở bán tháng 5, block T3 đã tiêu thụ khoảng 35-40%, trong khi hai block T1 và T2 đạt khoảng 70%.

Tại Tây Ninh, Nam Long hiện sở hữu 100% dự án Waterpoint 2 ở Bến Lức có quy mô 190 ha. Dự án dự kiến được thoái vốn trong năm nay, với tiền sử dụng đất nộp bổ sung ước tính 400- 500 tỷ đồng .

Tại Đồng Nai, dự án Izumi City ở Biên Hòa có quy mô 170 ha (Nam Long sở hữu 65%), với phân khu Carina dự kiến bàn giao trong nửa cuối năm 2026; dự án Paragon Nhơn Trạch có quy mô 43 ha (sở hữu 50%) đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Tại Cần Thơ, chủ đầu tư này sở hữu dự án Central Lake Cái Răng có quy mô 43 ha. Hiện dự án đang trong quá trình bàn giao.

Nam Long đang tích cực triển khai các phân khu tiếp theo thuộc dự án Izumi City (170 ha) ở TP Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phía Bắc, ở TP Hải Phòng, Nam Long cũng sở hữu 50% dự án Sol Garden tại Thủy Nguyên có quy mô 21 ha cùng 100% dự án An Zen Residences tại An Dương quy mô 1,5 ha. Hiện cả 2 dự án này đều đang được mở bán.

Bên cạnh các dự án đang triển khai, VCBS cho biết Nam Long đang theo đuổi chiến lược mở rộng quỹ đất có chọn lọc.

Việc chủ đầu tư này hoàn tất mua thêm 21% cổ phần tại Akari City từ TBS giúp doanh nghiệp nâng tỷ lệ sở hữu tại dự án, đồng thời bổ sung quỹ đất sạch thông qua một tài sản đã có pháp lý và tiến độ phát triển tương đối rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp hạn chế rủi ro so với việc phát triển các dự án mới từ đầu.

Bên cạnh đó, Nam Long ADC đã hoàn tất mua khu đất 1,3 ha tại Hạ Long (TP Quảng Ninh) để phát triển dòng sản phẩm EHome, dự kiến mở bán từ năm 2027. Doanh nghiệp cũng đang đàm phán một khu đất khoảng 3 ha tại miền Bắc, dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026.

Kỳ vọng khởi sắc từ loạt dự án trọng điểm

Theo VCBS, dù chưa đạt kỳ vọng về tiến độ, kết quả bán hàng của Nam Long nửa đầu năm vẫn tương đối khả quan so với mặt bằng chung thị trường, đặc biệt khi phần lớn dự án của chủ đầu tư này nằm tại các khu vực vùng ven TP.HCM.

Tuy nhiên, đơn vị nghiên cứu cho rằng thanh khoản thị trường và diễn biến lãi suất sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định tốc độ bán hàng của Nam Long trong nửa cuối năm 2026. Trong đó, khả năng đẩy mạnh doanh số tại Sol Garden và các dự án trọng điểm được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách với kế hoạch cả năm.

VCBS dự phóng doanh thu năm 2026 của Nam Long đạt 5.819 tỷ đồng , tăng 3% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.160 tỷ đồng , tăng 23%.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA NAM LONG Nguồn: BCTC DN; VCBS. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Dự báo Doanh thu Tỷ đồng 2546 2217 5206 4339 3181 7196 5645 5819 Lợi nhuận sau thuế

1007 850 1478 866 800 1387 946 1160

Tương tự, Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) mới đây cũng đưa ra dự báo tích cực đối với triển vọng kinh doanh của Nam Long năm nay.

Theo đó, SSV dự phóng doanh thu năm 2026 của chủ đầu tư này đạt 6.017 tỷ đồng , tăng 7% so với năm trước, trong đó doanh thu từ bàn giao bất động sản chiếm khoảng 5.266 tỷ. Nhờ cơ cấu doanh thu nửa cuối năm chuyển dịch sang mảng bàn giao nhà ở có biên lợi nhuận cao hơn, SSV dự báo biên lãi gộp của Nam Long cũng sẽ tăng.

Kéo theo đó, dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Nam Long trong năm nay đạt khoảng 770 tỷ đồng , tăng 10% so với năm 2025, tương ứng EPS đạt 1.587 đồng. SSV cũng cho biết vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Nam Long nhờ quỹ đất lớn, pháp lý rõ ràng và thị trường bất động sản tại các tỉnh lân cận TP.HCM đang phục hồi.