Áp lực điều hành hơn 13.000 chuyến bay dịp 2/9

Trong 5 ngày cao điểm Quốc khánh, VATM điều hành 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Tân Sơn Nhất có thời điểm đạt 48 lượt cất, hạ cánh mỗi giờ.

Các kiểm soát viên không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài tập trung điều hành hoạt động bay, bảo đảm phân cách và tổ chức cất, hạ cánh an toàn trong điều kiện lưu lượng cao. Ảnh: VATM.

Từ ngày 29/8 đến hết 2/9, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) điều hành 13.482 chuyến bay, bình quân gần 2.700 chuyến/ngày. Trong đó, 7.885 chuyến bay đi, đến và 5.597 chuyến quá cảnh.

Sản lượng tăng 1.073 chuyến, tương đương 8,65%, so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhóm chuyến bay đi, đến tăng hơn 11%.

Ngày 29/8 là ngày cao điểm nhất với 2.830 chuyến, tăng hơn 10% so với cùng ngày năm ngoái. Những ngày còn lại, sản lượng dao động 2.590-2.710 chuyến/ngày.

Áp lực khai thác tập trung tại các sân bay lớn. Tân Sơn Nhất ghi nhận 766 lượt cất, hạ cánh trong ngày 29/8, cao nhất trong kỳ nghỉ lễ. Mật độ tại các khung giờ cao điểm có lúc đạt 48 lượt/giờ.

Tại Nội Bài, số lượt cất, hạ cánh cao nhất đạt 691 chuyến trong ngày 29/8, với mật độ cao điểm khoảng 42-43 lượt/giờ. Đà Nẵng đạt mức cao nhất 309 lượt cất, hạ cánh vào ngày 1/9.

Lưu lượng tăng cao trong bối cảnh thời tiết tại một số khu vực không thuận lợi. Nội Bài chịu ảnh hưởng của mưa và dông chiều tối 29/8, làm giảm năng lực tiếp cận, hạ cánh. Tại Tân Sơn Nhất cũng xuất hiện dông, mưa và gió mạnh trong một số khung giờ cao điểm.

Trước kỳ nghỉ lễ, VATM tăng cường nhân sự tại các cơ sở kiểm soát không lưu, bố trí lực lượng dự phòng và tăng cường giám sát tại những vị trí có lưu lượng cao. Các kíp trực duy trì hoạt động liên tục, đồng thời phối hợp với sân bay và hãng hàng không để xử lý biến động về nhu cầu khai thác.

Tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài, cơ chế phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) được tăng cường nhằm điều phối hoạt động khởi hành phù hợp với năng lực khai thác, hạn chế ùn tắc tại đường lăn và sân đỗ.

Trung tâm Điều phối luồng không lưu duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi nhu cầu và năng lực khai thác để triển khai các biện pháp điều tiết. Ngày 29/8, biện pháp quản lý luồng bay (GDP) được áp dụng tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Trong hai ngày tiếp theo, biện pháp này tiếp tục được áp dụng tại Tân Sơn Nhất.

Trong 3 ngày 29-31/8, có 72 chuyến bay chịu tác động của biện pháp ATFM, trong đó 55 chuyến tuân thủ giờ cất cánh tính toán (CTOT), đạt tỷ lệ 76,4%.

Việc điều tiết được thực hiện tại những thời điểm cần thiết nhằm cân bằng nhu cầu với năng lực khai thác, hạn chế ùn tắc và giảm nguy cơ ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay.

Song song đó, Trung tâm Khí tượng hàng không duy trì quan trắc, dự báo và cảnh báo thời tiết; lực lượng kỹ thuật trực liên tục để bảo đảm hệ thống, thiết bị và các phương án dự phòng hoạt động ổn định.

Trong thời gian 31/8-2/9, bão số 5 (SAUDEL) hình thành trên bắc Biển Đông. Bão không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng tác động đến một số đường bay quốc tế qua khu vực.

VATM cho biết trong toàn bộ kỳ nghỉ lễ, hệ thống kỹ thuật phục vụ điều phối luồng không lưu hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố hoặc vụ việc uy hiếp an toàn liên quan đến công tác điều phối.

Tổng cộng 13.482 chuyến bay được điều hành trong 5 ngày cao điểm Quốc khánh, tăng 8,65% so với cùng kỳ năm 2025.