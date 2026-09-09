'Ông lớn' Italy mua lại một hãng máy lọc nước Việt Nam

Mekong Capital vừa bán vốn tại hãng máy lọc nước Mutosi cho Ariston Group. Qua đó, tập đoàn Italy chính thức nắm 83% vốn của Mutosi, đặt chân vào lĩnh vực máy lọc nước ở Việt Nam.

CTCP Tập đoàn Mutosi chính thức về tay Ariston Group. Ảnh: Mutosi.

Đầu tháng 9, Ariston Group (trụ sở chính tại Italy), một trong những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp nhiệt và nước, công bố đã mua lại 83% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Mutosi từ Mekong Capital và một số nhà đầu tư cá nhân.

Phía Mekong Capital ngày 9/9 cũng xác nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại Mutosi cho Ariston Group.

Hiện, đội ngũ quản lý vẫn tiếp tục nắm giữ 17% cổ phần Mutosi và tham gia sâu sát vào hoạt động kinh doanh của công ty, với sự hỗ trợ toàn diện từ tập đoàn mẹ.

Mutosi là doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối trong ngành nước và điện gia dụng được thành lập năm 2018 bởi ông Trần Trung Dũng và 3 đồng sáng lập. Đáng chú ý, trước khi xây dựng Mutosi, ông Dũng là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc của CTCP Karofi Việt Nam - một đơn vị có tiếng trong ngành thiết bị lọc nước nội địa.

Mekong Capital rót vốn vào Mutosi từ tháng 6/2021 thông qua Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV), với khoản đầu tư ban đầu được công bố trị giá 10 triệu USD .

Hơn 5 năm qua, hai bên phối hợp đưa Mutosi lên vị thế thương hiệu dẫn đầu thị trường máy lọc nước gia dụng. Doanh nghiệp đã mở rộng danh mục sản phẩm từ máy lọc nước tủ đứng, âm tủ đến linh kiện thay thế và dịch vụ hậu mãi, đồng thời xây dựng mạng lưới phân phối đa kênh toàn quốc.

Mekong Capital cũng đã kết nối và đưa ông Adrian Micu, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Haier U.S., nguyên Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Whirlpool, tham gia HĐQT Mutosi với tư cách thành viên độc lập.

Thông cáo của Ariston cho biết Mutosi đạt doanh thu 14 triệu euro trong năm 2025, chủ yếu nhờ các sản phẩm máy lọc nước, linh kiện thay thế và dịch vụ - những lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 13-16% trong ba năm qua.

Ariston đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988 nhưng tập trung vào ngành hàng máy nước nóng gia đình. Năm 2014, tập đoàn cũng bắt đầu vận hành một nhà máy sản xuất máy nước nóng ở Bắc Ninh.

"Sau hơn 38 năm phát triển thành công tại thị trường Việt Nam, thương vụ mua lại này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi. Việc gia nhập lĩnh vực lọc nước gia đình giúp chúng tôi mở rộng sang một ngành hàng đang tăng trưởng nhanh, bổ trợ cho mảng kinh doanh máy nước nóng hiện có, đồng thời củng cố hơn nữa sự hiện diện của tập đoàn tại một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á", ông Paolo Merloni, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Ariston chia sẻ.

Về phía Mekong Capital, sau khi thoái vốn khỏi Mutosi, quỹ MEF IV vẫn còn nắm giữ các khoản đầu tư tại Marou, LiveSpo, Gene Solutions, Entobel, F88, Husk, TNH. Với quy mô 246 triệu USD , quỹ này định hướng tập trung vào các ngành bán lẻ, giáo dục, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh và chăm sóc sức khỏe.