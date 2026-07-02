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Kinh doanh

Mekong Capital ra mắt quỹ đầu tư mới, vốn có thể lên đến 200 triệu USD

  • Thứ năm, 2/7/2026 15:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quỹ mới sẽ tập trung vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tái tạo, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đầu tư tư nhân vào nông nghiệp phát thải thấp chưa đáp ứng nhu cầu, do chi phí ban đầu cao, thời gian hoàn vốn dài, hạn chế tiếp cận kiến ​​thức, công nghệ và thiếu sự hỗ trợ về chính sách. Ảnh: Pexels.

Mekong Capital vừa ra mắt quỹ đầu tư Mekong Earth Regeneration Fund (MERF), với khoản đầu tư ban đầu 50 triệu USD từ Green Climate Fund (GCF). Theo thông tin trên trang web của GCF, quy mô quỹ này có thể lên tới 200 triệu USD.

MERF sẽ tập trung đầu tư vào 10-12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tái tạo, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu và phát thải thấp tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hiện, GCF cho rằng đầu tư tư nhân vào nông nghiệp phát thải thấp chưa đáp ứng nhu cầu, do những rào cản đến từ chi phí ban đầu cao, thời gian hoàn vốn kéo dài, hạn chế tiếp cận kiến ​​thức, công nghệ và thiếu sự hỗ trợ về chính sách.

Với sự ra đời của MERF, thông qua mô hình tài chính hỗn hợp, quỹ sẽ huy động thêm nguồn vốn từ khu vực tư nhân để mở rộng các mô hình nông nghiệp tái tạo thích ứng với biến đổi khí hậu và các phương thức sử dụng đất phát thải thấp trên toàn khu vực hạ lưu sông Mekong.

Trong vòng đời 12 năm, MERF dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 279.400 người và gián tiếp cho thêm 33.262 người, đồng thời giúp cắt giảm khoảng 8,5 triệu tấn CO2 tương đương. Bên cạnh đó, quỹ cũng kỳ vọng tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Dự án do Mekong Capital quản lý và Deutsche Bank là đơn vị được chứng nhận chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi và kiểm tra.

Trước đây, Mekong Capital chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Chris Freund vào năm ngoái, công ty đang chuyển hướng sang các lĩnh vực như công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp.

Được thành lập vào năm 2001, Mekong Capital là công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư tập trung vào doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Trước khi ra mắt quỹ MERF, Mekong Capital đã quản lý 5 quỹ đầu tư, thực hiện 46 khoản đầu tư vào các doanh nghiệp tại Việt Nam và hoàn tất 35 thương vụ thoái vốn toàn phần.

Các quỹ của Mekong Capital từng rót vốn vào nhiều công ty hiện là những thương hiệu dẫn đầu thị trường tại Việt Nam, như Thế Giới Di Động, Masan Consumer, PNJ, Traphaco, Golden Gate, YOLA, Pizza 4P’s...

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Anh Nguyễn

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    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
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    Masan Group

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

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    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

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