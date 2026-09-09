Giá USD rơi xuống đáy 6 tháng

Các ngân hàng hôm nay bán USD quanh 26.150 đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Ngày 16/3, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết giảm 9 đồng so với phiên liền trước xuống mức 25.594 đồng/USD, qua đó mất mốc 25.600 đồng sau nhiều phiên neo ở vùng cao. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh giảm tương ứng.

Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 26.874 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.314 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng giảm mạnh, thấp nhất kể từ tháng 2

Cùng diễn biến với đà giảm của tỷ giá trung tâm, giá bán đồng bạc xanh tại hầu hết ngân hàng thương mại đều đồng loạt giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra, cho thấy xu hướng hạ nhiệt khá rõ.

Với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD, giảm 40 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.780 - 26.160 đồng/USD, giảm mạnh hơn 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, VietinBank giao dịch đồng USD ở mức 25.727 - 26.172 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... giá bán ra đồng bạc xanh cũng chủ yếu quanh mức 26.140-26.176 đồng/USD. Ở chiều mua vào, các nhà băng này chủ yếu giao dịch quanh vùng 25.750-26.176 đồng/USD.

So với một tháng trước, tỷ giá trên kênh giao dịch chính thức đã giảm khoảng 400 đồng và rớt xuống mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội sáng nay tăng giá đồng USD thêm 60 đồng ở chiều mua vào và tăng 50 đồng ở chiều bán ra, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 25.730 - 25.760 đồng/USD.

Dù vậy so với kênh giao dịch ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do hiện vẫn thấp hơn 400 đồng.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định tỷ giá USD/VND nhiều khả năng duy trì tương đối ổn định trong ngắn hạn nhờ nguồn cung ngoại tệ cải thiện và đồng USD quốc tế giảm nhẹ. Tuy nhiên, nhập siêu lớn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất trong tháng 9 có thể tạo áp lực lên tỷ giá.

Trong tháng 8, tỷ giá trung tâm tăng 1,07% so với tháng trước, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm 0,88% ở cả chiều mua và bán. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm 1,49%, xuống khoảng 25.860 đồng/USD vào cuối tháng.

Theo Yuanta, áp lực tỷ giá những tháng cuối năm có thể đến từ cán cân thương mại. 8 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt hơn 395 tỷ USD , tăng 35%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng 22% của xuất khẩu, khiến cán cân thương mại thâm hụt trên 20 tỷ USD . Nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu vì vậy vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng. Nếu Fed duy trì lập trường thắt chặt, đồng USD có thể tăng giá và gây thêm áp lực lên USD/VND. Ngược lại, nguồn cung ngoại tệ cải thiện và chính sách tiền tệ mềm hơn sẽ giúp giảm áp lực tỷ giá.

Yuanta cho rằng tỷ giá có cơ sở ổn định trong ngắn hạn, nhưng cán cân thương mại và động thái của Fed sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới.

Chỉ số USD Index trong xu hướng giảm sâu. Ảnh: TradingView.

Đồng USD toàn cầu suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, hiện giảm nhẹ để giao dịch tại 98,78 điểm.

Chia sẻ trên Forex.com, bà Fiona Cincotta, Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao cho rằng giá trị đồng USD đang tiếp tục phản ánh xu hướng tăng của số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8, khi tăng 162.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo 55.000. Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường đã nâng kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tuần tới lên khoảng 60%.

Tuy nhiên, đồng tiền của Mỹ không được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed. Thay vào đó, giá trị của đồng USD đang dao động quanh mức thấp nhất trong hai tuần khi hoạt động giao dịch chênh lệch lãi suất giữa đồng yen và lãi suất đồng nhân dân tệ đang dần kết thúc.

Sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu PPI và CPI tuần này để tìm thêm manh mối về động thái tiếp theo của Fed. Dữ liệu lạm phát tồi tệ hơn dự kiến ​​có thể làm tăng kỳ vọng về việc cơ quan điều hành tăng lãi suất.