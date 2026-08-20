Giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.500 USD sau hơn 2 tháng

Giá vàng thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 4.500 USD sau hơn 2 tháng, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD giảm sâu.

Trong phiên mới nhất, giá vàng thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 4.500 USD sau hơn 2 tháng. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đã có diễn biến nổi bật trong phiên giao dịch mới nhất khi lần đầu tiên vượt mốc 4.500 USD sau hơn 2 tháng. Kim loại quý có lúc tăng một mạch hơn 180 USD lên 4.520 USD /ounce. Nhưng chỉ ít giờ sau, giá vàng đã rời xa mức này và hiện giao dịch quanh 4.500 USD /ounce.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tại Mỹ tăng 0,6%, lên 4.569,8 USD /ounce.

Theo các chuyên gia, giá vàng bất ngờ tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đi xuống, sau thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn dài nhằm hỗ trợ thanh khoản, lên ít nhất 4 tỷ USD .

Một yếu tố khác củng cố đà tăng của vàng chính là đồng USD tiếp tục suy yếu, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, không phải kim loại nào cũng nối tiếp đà tăng của vàng trong phiên giao dịch sáng nay. Giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 67,06 USD /ounce, palladium tăng 0,3% lên 1.339,05 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 0,4% xuống 1.816,78 USD /ounce.

Về tình hình địa chính trị, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đình trệ. Washington cho biết eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường, trong khi Tehran cho rằng hoạt động vận chuyển vẫn bị hạn chế. Điều này khiến giá dầu Brent chuẩn toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và vẫn duy trì quanh 92 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ giao dịch quanh 85 USD /thùng.

Trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số Dow Jones tăng 86,81 điểm (+0,16%) lên 53.430,21 điểm; S&P 500 tăng 12,56 điểm (+0,16%) lên 7.704,32 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 21,95 điểm (+0,08%) lên 26.311,66 điểm.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng nợ của nước này đã lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD . Diễn biến này làm gia tăng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài khóa, khi chi phí ngày càng lớn cho các chương trình an sinh xã hội và trả lãi nợ vượt xa nguồn thu ngân sách vốn bị hạn chế bởi các đợt cắt giảm thuế, theo Reuters.

Với tình hình trên, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược 67,3% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất và 32,7% khả năng tăng lãi suất trong tháng 9.