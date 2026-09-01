Giá vàng rung lắc, chuyên gia nói gì về xu hướng sắp tới?

Giá vàng thế giới giảm nhẹ về quanh 4.446 USD/ounce trong bối cảnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở lại, lợi suất trái phiếu và đồng USD cùng đi lên.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm nhẹ 7 USD (-0,2%) để giao dịch quanh vùng 4.446 USD /ounce.

Giá vàng rung lắc trước khả năng Fed tăng lãi suất

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu leo thang và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ.

Đà tăng của giá dầu sau những diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, qua đó tạo áp lực đối với các kim loại quý không sinh lãi như vàng. Diễn biến này nối dài tác động từ thông điệp cứng rắn của Fed tại hội nghị Jackson Hole cuối tuần trước.

Giới đầu tư hiện tập trung vào triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và loạt dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này. Theo công cụ đo lường Fedwatch của CME, thị trường đang đặt cược xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên 66,1%, tăng đáng kể so với mức 57% ghi nhận cuối tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục neo ở vùng cao, với kỳ hạn 2 năm ở mức 4,34%, kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,75% và kỳ hạn 30 năm duy trì quanh 5,25%.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như báo cáo việc làm JOLTS, chỉ số sản xuất ISM, báo cáo việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 công bố vào cuối tuần.

Giá vàng thế giới dần suy yếu sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Ảnh: Kitco News.

Chuyên gia nói gì về xu hướng sắp tới?

Các chuyên gia đánh giá yếu tố địa chính trị tiếp tục là biến số quan trọng đối với thị trường khi thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn hỗ trợ giá kim loại quý, song giá dầu tăng lại làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao. Cùng với đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu neo ở vùng đỉnh, đây vẫn là những yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát đã khiến kỳ vọng lãi suất thay đổi, kéo giá vàng xuống dưới 4.500 USD /ounce. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh này chưa đủ để đảo ngược xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý.

Trao đổi với Kitco News, Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh tại XS.com, nhận định vàng đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh đáng chú ý khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất Mỹ sau bài phát biểu của ông Warsh tại hội nghị Jackson Hole.

Theo chuyên gia này, lãi suất cao hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên có thể tiếp tục gây áp lực lên vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các yếu tố như nợ công Mỹ gia tăng, lo ngại về tính bền vững tài khóa, bất ổn địa chính trị và những rủi ro đối với nền kinh tế vẫn là lực đỡ quan trọng cho kim loại quý trong dài hạn.

Massabni cho rằng Fed đang đứng trước một bài toán khó: Duy trì chính sách tiền tệ đủ chặt để kiểm soát lạm phát nhưng đồng thời phải đối mặt với áp lực từ chi phí vay ngày càng cao đối với nền tài chính công Mỹ.

Trong kịch bản cơ sở, ông cho rằng vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Điều này có thể dẫn tới hoạt động chốt lời, điều chỉnh giá và biến động mạnh hơn.

Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu ổn định hoặc giảm trở lại, trong khi những lo ngại về tình hình tài khóa Mỹ nổi lên, nhu cầu đầu tư vàng có thể phục hồi.