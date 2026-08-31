Giá vàng thế giới suy yếu, dầu thô đảo chiều vượt 90 USD/thùng

Giá vàng thế giới vẫn chưa thể tăng trở lại mốc 4.500 USD/ounce trong phiên đầu tuần mới, trong khi giá dầu thô đang có xu hướng tăng trở lại.

Giá vàng thế giới vẫn chưa thể lấy lại mốc 4.500 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sau khi thủng đáy tuần trước ở mốc 4.454,4 USD /ounce, vàng thế giới chưa thể tìm lại động lực để kéo giá lên các mức giao dịch lạc quan hơn, đặc biệt là vùng 4.500 USD /ounce. Thay vào đó, kim loại quý gần như chững lại và đang mắc kẹt ở vùng 4.450 USD /ounce trong phiên sáng nay.

Đáng chú ý, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX lại đang ghi nhận phiên giảm mạnh hơn 41 USD xuống 4.486,8 USD /ounce.

Việc giá vàng chưa thể tìm được đà tăng trong phiên sáng nay liên quan đến đồng USD đi ngang ở mức 99,6 điểm, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giữ ở mức 4,36%, sau khi tăng gần 12 điểm cơ bản vào thứ Sáu tuần trước. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng nhẹ 5,28%, khi nhà đầu tư phần nào yên tâm trước việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Với các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay đi ngang quanh 66 USD /ounce, giá bạch kim giảm nhẹ 5 USD xuống 1.813 USD /ounce, trong khi giá palladium giảm 28 USD xuống 1.377 USD /ounce.

Cũng trong phiên đầu tuần, giới giao dịch đang hướng về thị trường dầu thô khi giá bật tăng mạnh, trong bối cảnh giao tranh mới bùng phát tại eo biển Hormuz, làm gia tăng những rủi ro đối với dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông sau nhiều tháng xung đột, theo Bloomberg.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng hơn 2,3% lên trên mốc 90 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ tăng hơn 2% lên quanh 85 USD /thùng.

Trái ngược với đà tăng mạnh của dầu thô, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch sớm 30/8 (giờ Mỹ) ngay sau tin tức Mỹ tấn công các bệ phóng rocket của Iran trên đảo Larak thuộc eo biển Hormuz.

Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,16%, hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,2%.

Phố Wall đang chuẩn bị khép lại một tháng tăng điểm, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Dow Jones hiện tăng 2,1% trong tháng 8 và đang hướng tới tháng tăng điểm thứ 5 liên tiếp. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đang hướng tới tháng tăng điểm đầu tiên kể từ tháng 5, với mức tăng lần lượt khoảng 3% và 4%.

Trong tuần này, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Lịch công bố dữ liệu bắt đầu vào thứ Ba với chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) và báo cáo số vị trí việc làm còn trống (JOLTS). Cuối ngày, Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Sang thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 8 của ADP, trước khi Ngân hàng Trung ương Canada công bố quyết định về lãi suất. Trong thứ Năm, giới đầu tư sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cùng chỉ số PMI dịch vụ tháng 8 do ISM công bố.

Tâm điểm của tuần sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu tuần này.