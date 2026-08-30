Dự báo đáng chú ý của chuyên gia về giá vàng tuần tới

Giới chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tăng trở lại trong tuần tới, khi thị trường chờ loạt dữ liệu việc làm Mỹ.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khi đà tăng đầu tuần nhanh chóng đảo chiều sau bài phát biểu mang lập trường cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, qua đó làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Giá vàng thế giới lao dốc hơn 3% sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Cụ thể, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.619 USD /ounce và tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ hai, khi giới đầu tư đánh giá những tác động từ thông báo mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ trước đó đối với lợi suất dài hạn, khả năng bền vững của nợ công Mỹ và nhu cầu đối với các tài sản hữu hình.

Đà tăng kéo dài sang thứ ba, trong bối cảnh niềm tin người tiêu dùng Mỹ suy yếu và nhà đầu tư gia tăng vị thế trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng công bố trong tuần. Giá vàng giao ngay có thời điểm lên mức cao nhất tuần 4.697 USD /ounce.

Tuy nhiên, xu hướng tăng bắt đầu chững lại từ thứ tư. Các số liệu về lạm phát PCE lõi và GDP quý II không tạo ra thay đổi lớn trong nhận định về nền kinh tế Mỹ, khi tăng trưởng vẫn được đánh giá tương đối vững chắc trong khi áp lực lạm phát còn cao. Giá vàng có lúc rơi xuống dưới 4.600 USD /ounce khi lợi suất trái phiếu tăng và nhà đầu tư thận trọng hơn trước bài phát biểu của ông Warsh tại Jackson Hole.

Sang thứ năm, áp lực bán gia tăng khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn tăng và kỳ vọng Fed duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi. Giá vàng giao ngay giảm xuống 4.566 USD /ounce, trước khi phục hồi lên 4.632 USD /ounce vào đầu phiên giao dịch thứ sáu.

Nhưng bài phát biểu với giọng điệu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole đã nhanh chóng đảo chiều tâm lý thị trường. Giá vàng lao dốc hơn 3% chỉ trong vài giờ, rồi khép lại tuần ở mức khoảng 4.454 USD /ounce.

Chuyên gia vẫn kỳ vọng giá vàng tăng

Theo Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, trong 21 chuyên gia tham gia, 10 người (tương đương 48%), kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 6 chuyên gia (chiếm 29%) dự báo giá tiếp tục giảm và 5 người còn lại (chiếm 24%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng có phần tương đồng. Trong 207 người tham gia khảo sát trực tuyến thì có 121 người (tương đương 59%) vẫn kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. Có 44 người (chiếm 21%) dự báo giá giảm, trong khi 42 người (chiếm 20%) cho rằng vàng sẽ giao dịch đi ngang.

THỊ TRƯỜNG VẪN ĐẶT CƯỢC GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TĂNG VÀO TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 48 24 29 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần tới. Lịch công bố dữ liệu bắt đầu vào thứ ba với chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) và báo cáo số vị trí việc làm còn trống (JOLTS). Cuối ngày, Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Sang thứ tư, thị trường đón nhận báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 8 của ADP, trước khi Ngân hàng Trung ương Canada công bố quyết định về lãi suất. Trong thứ năm, giới đầu tư sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cùng chỉ số PMI dịch vụ tháng 8 do ISM công bố.

Tâm điểm của tuần sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ sáu. Giới giao dịch đặc biệt quan tâm liệu số liệu việc làm quan trọng này có tiếp tục thấp hơn dự báo của thị trường trong tháng thứ 4 liên tiếp hay không. Diễn biến của thị trường lao động có thể tác động đáng kể tới kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed và qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng trong tuần tới vùng giá hỗ trợ của vàng nằm quanh 4.436 USD và sau đó là 4.400 USD /ounce. Nếu lực mua không xuất hiện tại các vùng giá này, thị trường có thể phát đi tín hiệu tiêu cực hơn.

Sean Lusk, đồng Giám đốc Bộ phận Phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng bài phát biểu của Warsh cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất đang trở nên rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng giới đầu tư chưa nên vội vàng đưa ra kết luận, bởi thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố khó lường như thuế quan và căng thẳng thương mại. Bên cạnh đó, một loạt dữ liệu việc làm mới của Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới và có thể tác động đáng kể tới kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Lusk vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn và cho rằng kim loại quý có thể tiếp tục tăng theo yếu tố mùa vụ trong những tháng cuối năm. Theo ông, giá vàng thường có xu hướng tăng vào đầu tháng 9, trước khi điều chỉnh rồi lại phục hồi trong tháng 10, và tiến tới giai đoạn cao điểm quanh lễ Diwali vào đầu tháng 11. Sau một nhịp điều chỉnh, giá có thể tiếp tục tăng mạnh từ tháng 11 đến giữa tháng 12.

Dù vậy, Lusk cảnh báo các yếu tố bất ngờ, đặc biệt là biến động chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, có thể phá vỡ các mô hình theo mùa này.