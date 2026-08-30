Đề xuất cho 1.000 người dùng AI đầu tư chứng khoán

Bộ Tài chính đề xuất thí điểm các giải pháp AI tư vấn và hỗ trợ đầu tư chứng khoán với quy mô tối đa 1.000 nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất cho phép tối đa 1.000 nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng AI đầu tư chứng khoán. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính đề xuất cho phép thí điểm các hoạt động giao dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ tham gia thử nghiệm giải pháp tư vấn đầu tư chứng khoán bằng AI và sử dụng AI để đầu tư. Các giải pháp công nghệ tài chính (fintech) sử dụng AI sẽ được thử nghiệm với quy mô không quá 1.000 nhà đầu tư.

Cổ phiếu được sử dụng AI để đầu tư hoặc sử dụng AI để tạo lập thị trường sẽ bị giới hạn. Dự thảo cũng quy định những cổ phiếu này không nằm trong rổ VN All Share của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Trong khi đó, các giải pháp fintech khác không bị giới hạn về phạm vi thử nghiệm theo con số cụ thể. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết định phạm vi thử nghiệm trong giấy chứng nhận, căn cứ vào từng giải pháp và hồ sơ đăng ký của tổ chức tham gia.

Dự thảo đặt ra nguyên tắc cơ quan quản lý có quyền can thiệp trong quá trình sandbox. Cụ thể, nếu phát sinh rủi ro ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ; an toàn hệ thống công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán; trật tự xã hội hoặc lợi ích công cộng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định tạm dừng hoặc dừng thực hiện giải pháp fintech.

Tổ chức đề xuất thử nghiệm phải chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động thử nghiệm. Các tổ chức, cá nhân tham gia cũng phải bảo đảm thông tin công bố chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời và không gây hiểu nhầm. Hoạt động thử nghiệm cũng phải tuân thủ quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Về điều kiện đối với tổ chức tham gia, dự thảo quy định công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, hoặc những trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán bị lỗ, lỗ lũy kế sẽ không được tham gia giải pháp này.