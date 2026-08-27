Giá vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng tới 3 triệu đồng

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/8), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (26/8).
Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng neo giá vàng miếng ngang bằng với SJC, tức bán ra quanh vùng 150 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giảm của giá vàng miếng diễn ra sau phiên đi ngang ngày 26/8. Trước đó, mặt hàng này đã duy trì đà đi lên 3 tuần liên tiếp, kéo giá giao dịch tăng một mạch từ vùng 140 triệu đồng/lượng lên trên 150 triệu đồng, tương đương mức tăng ròng gần 10 triệu đồng mỗi lượng.
Cùng xu hướng này, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau 3 tuần tăng giá mạnh trước đó.
Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đang được niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua. Tập đoàn Phú Quý hiện neo giá vàng nhẫn tròn tại 147 - 150,5 triệu/lượng, giảm 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với chốt phiên liền trước.
Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở 148,4 - 152,4 triệu/lượng. Đáng chú ý, tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng đang được giao dịch ở 148,9 - 152,9 triệu đồng, cao nhất thị trường hiện tại và cao hơn giá bán vàng miếng khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng.
Diễn biến chênh lệch giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng đã diễn ra được một thời gian ngắn. Có thời điểm, mặt hàng vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp còn cao hơn vàng miếng tới 4 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC “QUAY ĐẦU” GIẢM
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|22/8
|23/8
|24/8
|25/8
|26/8
|27/8
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang trên đà hồi phục sau cú giảm sâu. Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch chắc chắn tại vùng 4.630 USD/ounce. Biến động của giá vàng quốc tế diễn ra sau khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố phù hợp với kỳ vọng, khiến thị trường tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới.
Sau số liệu này, theo công cụ đo lường FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là khoảng 38%, cao hơn mức 36% trước khi báo cáo được công bố. Trong khi đó, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất được thị trường định giá ở mức 62%.
Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước thềm hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này, để tìm thêm manh mối về triển vọng lãi suất.
Hiện quy đổi giá vàng thế giới (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 147 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 3-5 triệu đồng/lượng.
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