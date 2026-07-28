Tỷ giá trung tâm USD/VND cao kỷ lục

Trong phiên giao dịch ngày 28/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm lên 25.306 đồng/USD, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD leo lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 28/7. Ảnh: Nam Khánh.

Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD hiện được NHNN niêm yết ở mức 25.306 đồng/USD, cao hơn 13 đồng so với hôm qua (27/7) và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, tỷ giá trung tâm từng lập đỉnh ở mốc 25.298 đồng vào tháng 8 của năm ngoái.

Tỷ giá trung tâm thường được nhà điều hành cập nhập theo ngày, tính toán đưa ra dựa trên diễn biến tỷ giá của thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ các đối tác thương mại, cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách.

Tỷ giá trung tâm được coi là mốc tham chiếu để các ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh mức giá giao dịch thực tế trong biên độ +/- 5% theo quy định của NHNN.

Như vậy, trong phiên giao dịch ngày 28/7, các ngân hàng thương mại được mua - bán đồng USD trong vùng giá 24.040 - 26.571 đồng/USD. Cùng thời điểm, tỷ giá tham khảo giữa Đồng Việt Nam với USD tại Cục Quản lý ngoại hối đang dao động ở mức 24.091 - 26.521 đồng/USD.

Sau khi tỷ giá trung tâm tăng, nhiều ngân hàng cũng đã tăng giá giao dịch đồng bạc xanh.

Cụ thể, ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hôm nay niêm yết giá bán USD ở mức 26.115 - 26.525 đồng/USD (mua - bán), tăng 5 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

VietinBank niêm yết ngoại tệ này ở mức 26.088 - 26.533 đồng/USD, tương đương tăng 188 đồng ở chiều mua và tăng 30 đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên 27/7. BIDV hiện giao dịch đồng bạc xanh quanh vùng 26.150 - 26.530 đồng/USD, tăng 15 đồng.

Đáng chú ý, các ngân hàng thương mại tư nhân cũng đồng loạt nâng mạnh giá bán USD hôm nay. Trong đó, MB, Eximbank, SHB, ACB, Techcombank, VPBank, Sacombank... chủ yếu giao dịch đồng USD quanh vùng giá 26.140 - 26.540 đồng/USD (mua - bán).

Đi ngược với biến động trên kênh chính thức, giá USD trên thị trường tự do lại đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang chấp nhận giao dịch ngoại tệ này phổ biến ở mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán), tức thấp hơn giá bán USD trong ngân hàng.

Dự báo về biến động của tỷ giá trong trung hạn, Ngân hàng UOB Việt Nam vẫn duy trì quan điểm tiền Đồng sẽ tương đối ổn định, nhờ các yếu tố nền tảng tích cực và việc NHNN tiếp tục giữ tỷ giá USD/VND trong biên độ giao dịch cho phép. Bên cạnh đó, khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9 có thể tạo thêm động lực hỗ trợ dòng vốn đầu tư gián tiếp.

“Dự báo tỷ giá USD/VND sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian, ở mức 26.500 đồng/USD trong quý III, 26.400 đồng/USD trong quý IV; 26.300 đồng/USD trong quý I/2027 và 26.100 đồng/USD trong quý II/2027”, UOB đưa ra nhận định.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - cũng đang giảm nhẹ 0,1% hiện neo ở 101,44 điểm. Dù vậy, đây vẫn là vùng giao dịch cao nhất của chỉ số này trong một tháng qua khi giới đầu tư tiếp tục nâng cao khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này.

Bên cạnh quyết định lãi suất của Fed, thị trường cũng sẽ hướng sự chú ý đến loạt dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần, gồm GDP quý II của Mỹ và chỉ số giá PCE cốt lõi - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi. Các số liệu này được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.