6 tập đoàn tư nhân Việt Nam đổ gần 200 tỷ USD vào 40 dự án lớn

Theo thống kê của BSC, 6 tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam đang triển khai danh mục 40 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4,9 triệu tỷ đồng, tương đương gần 200 tỷ USD.

Dòng vốn quy mô lớn tập trung chủ yếu vào bất động sản và hạ tầng không chỉ tạo động lực cho nhiều ngành kinh tế mà còn được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu tín dụng. Ảnh: T.L.

Theo Báo cáo ngành vừa công bố, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) đã thống kê 40 dự án của 6 doanh nghiệp tư nhân lớn với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,9 triệu tỷ đồng , tương đương gần 200 tỷ USD .

Danh mục dự án trải rộng từ bất động sản, khu đô thị đến các công trình hạ tầng quy mô lớn như sân bay, đường sắt cao tốc và các dự án giao thông trọng điểm.

Trong nhóm doanh nghiệp được BSC thống kê, Vingroup là tập đoàn có tổng nhu cầu vốn lớn nhất với 12 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2,3 triệu tỷ đồng .

Xếp thứ hai là Sunshine Group với 5 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 818.000 tỷ đồng . Dù số lượng dự án không lớn, doanh nghiệp này vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ các dự án có quy mô vốn lớn.

Các doanh nghiệp còn lại gồm Sun Group với 10 dự án, tổng vốn khoảng 457.000 tỷ đồng ; Thaco với 5 dự án, cần khoảng 342.000 tỷ đồng ; Masterise với 3 dự án, quy mô gần 232.000 tỷ đồng ; và Hòa Phát với 4 dự án có tổng vốn khoảng 12.500 tỷ đồng .

Ngoài ra, BSC còn ghi nhận một dự án hợp tác giữa Thaco và Hòa Phát với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 714.000 tỷ đồng .

Theo BSC, số liệu trên chưa bao gồm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho 5 tuyến metro tại Hà Nội do sử dụng vốn Nhà nước. Đồng thời chưa tính một số dự án bất động sản của Masterise, MIK Group do chưa có đầy đủ thông tin, cũng như các dự án mới đang trong giai đoạn đề xuất.

Dòng vốn lớn đổ vào bất động sản, hạ tầng và công nghiệp

Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực thu hút dòng vốn lớn nhất trong danh mục dự án được BSC thống kê. Trong đó, Vingroup dự kiến rót gần 1,9 triệu tỷ đồng vào các dự án bất động sản, tiếp đến là Sunshine Group với quy mô khoảng 818.000 tỷ đồng , nhóm Thaco - Đại Quang Minh - Hòa Phát cũng dự kiến đầu tư gần 737.000 tỷ đồng và Sun Group dự kiến rót khoảng 392.500 tỷ đồng vào lĩnh vực này.

Bên cạnh bất động sản, các doanh nghiệp tư nhân lớn cũng đang mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp. Vingroup dự kiến dành khoảng 224.500 tỷ đồng cho các dự án đường sắt cao tốc, cùng hơn 105.000 tỷ cho lĩnh vực năng lượng và 80.000 tỷ đồng cho mảng thép.

Ở lĩnh vực hàng không, Masterise và Sun Group đang theo đuổi các dự án sân bay với tổng vốn đầu tư lần lượt khoảng 196.000 tỷ và 8.500 tỷ đồng . Trong khi đó, Sun Group còn có kế hoạch đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng cho các dự án đường cao tốc, còn Masterise triển khai dự án cầu với tổng vốn khoảng 35.000 tỷ đồng .

BSC đánh giá, ngành ngân hàng trong năm 2027 được kỳ vọng là nhóm hưởng lợi chính khi nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng, đặc biệt đến từ các doanh nghiệp tư nhân lớn sẵn sàng vay với quy mô lớn và chấp nhận mức lãi suất vay cao. Tuy nhiên, đi cùng với đó là rủi ro tập trung tín dụng gia tăng khi dòng vốn có xu hướng tập trung vào một số tập đoàn và dự án lớn.