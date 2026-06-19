Đồng yen Nhật gần 'thủng đáy' 40 năm

Trong phiên giao dịch ngày 19/6, việc đồng USD tăng mạnh khiến đồng yen Nhật tiến gần đến vùng đáy trong 40 năm qua.

Đồng yen xuống gần mức thấp nhất trong hơn 40 năm qua. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 19/6, tỷ giá USD/JPY gần như đi ngang ở mức 161,3 yen/USD. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn cảnh giác trước khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ, tương tự như những gì đã diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, theo Reuters.

Đáng chú ý, chỉ trước đó một ngày, đồng USD đã tăng lên mức 161,8 yen/USD, tiến sát đỉnh 161,96 yen/USD vốn được thiết lập vào tháng 7/2024. Trong trường hợp vượt qua ngưỡng này, đồng bạc xanh sẽ đạt mức mạnh nhất so với yen kể từ năm 1986.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên đồng yen là mặt bằng lãi suất của Nhật Bản vẫn thấp hơn đáng kể so với các nền kinh tế lớn khác, ngay cả sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào tuần này.

Thị trường hiện kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm nay. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để cải thiện tâm lý đối với đồng yen. Dữ liệu công bố mới đây cho thấy các vị thế bán khống ròng mang tính đầu cơ đối với đồng yen đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản hôm 19/6, Phó thống đốc BOJ Ryozo Himino nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ không nhằm mục tiêu điều chỉnh tỷ giá hối đoái, nhưng cảnh báo biến động tiền tệ hiện tác động đến nền kinh tế mạnh hơn trước đây.

"Vì vậy, chúng tôi cần lưu ý khả năng những biến động của tỷ giá có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát cũng như lạm phát cơ bản. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của những biến động trên thị trường đối với nền kinh tế và mặt bằng giá cả của Nhật Bản", ông Himino nói.

Xu hướng suy yếu của đồng yen còn trở nên nghiêm trọng hơn do cuộc chiến tại Iran, vốn đã đẩy giá dầu và áp lực lạm phát tăng mạnh, gây ảnh hưởng đặc biệt lớn đến các quốc gia nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản.

Trong khi đó, đồng USD đã tăng mạnh khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt và lên mức cao nhất trong 13 tháng. Động lực chủ yếu đến từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 17/6, khi các dự báo kinh tế mới cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách hiện kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt nâng lãi suất trước cuối năm.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia tiền tệ tại ING, nhận định trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hưởng lợi từ tâm lý "hưng phấn" sau cuộc họp Fed, trong bối cảnh thị trường có thể sẽ nhanh chóng định giá đầy đủ khả năng Fed nâng lãi suất 2 lần trước tháng 12 nếu các số liệu kinh tế sắp tới đủ mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng kỳ nghỉ lễ tại Mỹ khiến thanh khoản thị trường giảm xuống, trong khi đây lại là giai đoạn mà giới chức Nhật Bản từng lựa chọn để can thiệp tỷ giá trong quá khứ.

"Tỷ giá USD/JPY hiện đã nằm sâu trong vùng mà thị trường cho là có nguy cơ bị can thiệp. Nếu hôm nay không có động thái nào từ phía Nhật Bản, các nhà đầu cơ có thể tiếp tục đẩy tỷ giá lên vùng 162-163 nhờ môi trường hỗ trợ tích cực cho đồng USD", ông nói thêm.

Ngoài những yếu tố trên, đồng USD còn nhận được sự hỗ trợ từ những nghi ngờ xoay quanh thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh. Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các nhà thương lượng Iran sẽ không diễn ra vào ngày 19/6 như dự kiến.