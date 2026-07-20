Gần 2,5 tỷ USD mua bán sáp nhập nửa đầu năm, hé lộ thương vụ 'bom tấn'

Thị trường M&A Việt Nam ghi nhận khoảng 2,43 tỷ USD giá trị giao dịch trong 6 tháng đầu năm nay, trong đó, bất động sản dẫn đầu về quy mô thương vụ.

Thị trường M&A nửa đầu năm 2026 được dẫn dắt bởi các giao dịch quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản, du lịch - lưu trú và tài chính. Ảnh: Quốc Hoàng.

Theo báo cáo Điểm tin M&A (mua bán sáp nhập) tháng 6 của Grant Thornton, trong tháng 6 năm nay, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 33 giao dịch được công bố. Trong đó, 29 thương vụ có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính, với tổng quy mô khoảng 1 tỷ USD .

Gần 2,5 tỷ USD giao dịch M&A sau 6 tháng đầu năm

Hoạt động M&A diễn ra sôi động ở nhiều lĩnh vực. Xét về số lượng giao dịch, bất động sản dẫn đầu với 6 thương vụ, tiếp đến là hàng tiêu dùng với 5 thương vụ (chiếm khoảng 33% tổng số giao dịch). Các lĩnh vực công nghệ, xây dựng, kỹ thuật, tài chính và tiện ích công cộng đều ghi nhận 3 thương vụ (tương đương khoảng 36% tổng số giao dịch trong tháng).

Về giá trị, thị trường được dẫn dắt bởi các thương vụ quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản và du lịch - lưu trú, với giá trị lần lượt khoảng 322,3 triệu USD và 313,5 triệu USD (chiếm 63% giá trị giao dịch trong tháng). Lĩnh vực tài chính xếp tiếp theo với khoảng 271 triệu USD (tương đương gần 27%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 126 giao dịch được công bố, trong đó 89 thương vụ có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính, với tổng giá trị khoảng 2,43- 2,5 tỷ USD . Quy mô bình quân đạt khoảng 27- 28 triệu USD mỗi thương vụ.

GẦN 2,5 TỶ USD ĐỔ VÀO CÁC THƯƠNG VỤ M&A NỬA ĐẦU NĂM Nguồn: Grant Thornton. Nhãn Tháng 1 2 3 4 5 6 Giá trị giao dịch công bố/ước tính Triệu USD 445 110 104 70 701 1003 Số lượng giao dịch Số giao dịch 16 11 24 18 24 33

Phần lớn giá trị giao dịch trong nửa đầu năm tập trung vào quý II, riêng tháng 5 và tháng 6 đóng góp khoảng 71% tổng giá trị của cả giai đoạn. So với cùng kỳ năm trước, dù số lượng giao dịch giảm khoảng 20%, song tổng giá trị các thương vụ được công bố hoặc ước tính vẫn tăng khoảng 14%.

Loạt thương vụ "bom tấn"

Bức tranh M&A nửa đầu năm được định hình bởi hàng loạt thương vụ lớn, trong đó bất động sản là lĩnh vực nổi bật nhất về quy mô giao dịch. Một trong những thương vụ đáng chú ý là việc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông qua kế hoạch mua 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với giá khoảng 7.666 tỷ đồng (tương đương 295 triệu USD ).

Lotte Properties HCMC là chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, khu phức hợp đô thị rộng 7,5 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM), được quy hoạch gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp và hệ thống tiện ích. Sau khi hoàn tất giao dịch, Phát Đạt dự kiến góp thêm khoảng 2.727 tỷ đồng ( 105 triệu USD ) để duy trì tỷ lệ sở hữu 35% trong các đợt tăng vốn tiếp theo.

Ở lĩnh vực du lịch - lưu trú, nhiều thương vụ lớn cũng được ghi nhận. Đáng chú ý, CTCP Vinpearl huy động 255 triệu USD từ SeaTown Private Credit Fund III, Cơ quan Đầu tư Oman và Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman thông qua hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi. Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để củng cố năng lực tài chính và phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

Cũng trong lĩnh vực này, Công ty TNHH Diamond Crown Homes, thành viên hệ sinh thái DOJI Group, đã gián tiếp mua quyền chi phối CTCP Xây dựng Xuân Phú Hải (chủ đầu tư dự án Grand Mercure Hội An). Chuỗi giao dịch có trị giá khoảng 1.520 tỷ đồng ( 58,5 triệu USD ).

Trong lĩnh vực tài chính, thương vụ đáng chú ý là việc ông Phạm Nhật Vượng mua hơn 146,2 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với giá trị ước tính khoảng 6.725 tỷ đồng ( 259 triệu USD ). Sau giao dịch, ông Vượng sở hữu 4,894% vốn điều lệ ngân hàng, trở thành cổ đông lớn thứ hai của nhà băng này.

Grant Thornton lưu ý số liệu và dữ liệu trên chỉ phản ánh giá trị của các giao dịch đã được công bố hoặc có thể ước tính, chưa bao gồm đầy đủ giá trị của tất cả thương vụ trên thị trường.

Theo đơn vị này, thị trường M&A tháng vừa qua được dẫn dắt bởi các giao dịch quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản, du lịch - lưu trú và tài chính, trong bối cảnh các nhà đầu tư chiến lược và quỹ đầu tư tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Trong khi các thương vụ quy mô nhỏ và trung bình vẫn chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước và các giao dịch cổ phần thiểu số.