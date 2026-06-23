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Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua 4,9% vốn LPBank

  • Thứ ba, 23/6/2026 12:59 (GMT+7)
  • 49 phút trước

LPBank vừa công bố ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ.

Ông Phạm Nhật Vượng dùng tiền nhàn rỗi đầu tư gần 5% vốn LPBank. Ảnh: VIC.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HoSE: LPB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật đến ngày 23/6.

Theo danh sách này, một cổ đông tên Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ ngân hàng. LPBank chú thích đây là thay đổi mới so với thời điểm cuối năm 2025, khi tên ông Phạm Nhật Vượng vừa được bổ sung vào danh sách cổ đông từ hôm nay (ngày 23/6).

Ngoài tên, ngân hàng không công bố thêm các thông tin khác về cổ đông này.

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Lượng cổ phiếu ông Phạm Nhật Vượng sở hữu trùng khớp với khối lượng cổ phiếu LPB được chuyển nhượng qua giao dịch thỏa thuận trong phiên sáng cùng ngày. Khoảng 10h, thị trường ghi nhận nhiều giao dịch thỏa thuận tại mã LPB với cùng mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng sang tay đạt 146,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng.

Với tỷ lệ sở hữu 4,894%, ông Phạm Nhật Vượng chưa được xếp vào nhóm cổ đông lớn theo quy định hiện hành (từ 5% vốn trở lên). Tuy nhiên, người này thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định mới áp dụng đối với các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, do đang có nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch này, ông Vượng sẽ không tham gia kinh doanh hay điều hành trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ LPBank còn có Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Đơn vị này đang nắm giữ hơn 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Người có liên quan của Vietnam Post sở hữu thêm 100.544 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn ngân hàng.

Kết thúc phiên sáng 23/6, cổ phiếu LPB tăng hết biên độ lên 52.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 7 triệu đơn vị, mức cao nhất kể từ tháng 12/2025.

Tạm tính theo thị giá này, số cổ phiếu LPB do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 7.690 tỷ đồng, cao hơn gần 1.000 tỷ đồng so với giá trị thương vụ thỏa thuận được ghi nhận trong cùng ngày.

Năm nay, LPBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 1,6%, đạt 615.600 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng thị trường 1 dự kiến tăng 11,7%, đạt 437.581 tỷ; huy động thị trường 1 phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế và tình hình thị trường, đảm bảo tối ưu hóa bảng cân đối kế toán.

Với mục tiêu tăng trưởng tài sản kể trên, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với năm liền trước. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây vẫn là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động ngân hàng.

Lý giải về kế hoạch kinh doanh được cho là thận trọng này, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT LPBank cho biết trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động khó lường, tác động từ chính sách thuế quan, chiến tranh và căng thẳng địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và LPBank nói riêng.

Trước những diễn biến phức tạp của môi trường kinh doanh, HĐQT LPBank cũng đề xuất được cổ đông ủy quyền cho phép chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

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Thủy Tiên

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  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

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