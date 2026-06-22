Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa tăng 2 tỷ USD một ngày

Đà tăng kịch trần của cổ phiếu VIC giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 2 tỷ USD, lên gần 34 tỷ USD và tiếp tục nới rộng vị thế người giàu nhất Đông Nam Á.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 67 trên thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 22/6 với mức tăng điểm bùng nổ của chỉ số chính VN-Index. Dù vậy, đằng sau sắc xanh mạnh của chỉ số lại là một bức tranh có phần trái ngược khi dòng tiền chưa thực sự lan tỏa mà chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa "siêu" lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng và phần lớn nhóm cổ phiếu giao dịch giằng co, đà bứt phá của bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trở thành lực kéo gần như quyết định.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,38 điểm (+1,8%) lên 1.857,91 điểm. Trái ngược với diễn biến trên HoSE, chỉ số HNX-Index giảm 3,77 điểm (-1,2%) xuống 321,06 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,24 điểm (+0,2%) lên 127,76 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm khiến giới đầu tư dè dặt khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 15.200 tỷ đồng , giảm 21% so với phiên liền trước. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường mà chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt.

Diễn biến trên bảng điện tử phản ánh rõ nét trạng thái phân hóa. Toàn thị trường ghi nhận 342 cổ phiếu giảm giá (gồm 13 mã giảm sàn), 888 mã giữ tham chiếu và 324 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần).

Tại rổ cổ phiếu VN30, cán cân nghiêng nhẹ về phía tích cực với 15 mã tăng giá, 3 mã đứng tham chiếu và 12 mã giảm giá. Chỉ số VN30-Index theo đó tăng hơn 16 điểm lên sát mốc 1.980 điểm.

Điểm nhấn lớn nhất của phiên giao dịch đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vingroup". Trong đó, VIC của Vingroup và VHM của Vinhomes đồng loạt tăng kịch biên độ, trở thành 2 trụ cột quan trọng nhất nâng đỡ thị trường.

Với quy mô vốn hóa thuộc nhóm lớn nhất sàn chứng khoán, chỉ riêng VIC và VHM đã đóng góp khoảng 34 điểm vào đà tăng của VN-Index. Điều này đồng nghĩa nếu loại bỏ tác động của hai "siêu" cổ phiếu này, diễn biến của chỉ số chung sẽ kém tích cực hơn rất nhiều.

Cổ phiếu VIC bật tăng mạnh và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 5%. Ảnh: TradingView.

Đà tăng mạnh tiếp tục đưa thị giá VIC lên 219.800 đồng/cổ phiếu, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 5%. Điều này đồng nghĩa nếu tiếp tục duy trì đà hưng phấn trong phiên giao dịch tiếp theo và tăng thêm tối thiểu 5%, cổ phiếu VIC sẽ thiết lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

Tương tự, cổ phiếu VHM hiện giao dịch ở mức 155.400 đồng/cổ phiếu. Chỉ cần thêm một phiên tăng trên 5%, mã chứng khoán này cũng sẽ vượt qua kỷ lục giá được thiết lập hồi tháng 5, qua đó xác lập vùng đỉnh mới trong lịch sử giao dịch.

Diễn biến thăng hoa của nhóm cổ phiếu Vingroup không chỉ tạo hiệu ứng mạnh lên thị trường chứng khoán mà còn giúp gia tăng đáng kể giá trị tài sản của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực từ Forbes, tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 2 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng giá trị lên 33,9 tỷ USD . Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ ông Vượng, các thành viên khác trong gia đình cũng được hưởng lợi đáng kể từ đà tăng của cổ phiếu VIC.

Cụ thể, tài sản của bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng - đã tăng thêm hơn 245 triệu USD trong ngày, nâng tổng tài sản lên khoảng 3,8 tỷ USD .

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương và cũng là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup - ghi nhận mức tăng tài sản khoảng 173 triệu USD . Tổng tài sản của bà hiện đạt khoảng 2,7 tỷ USD , tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam.