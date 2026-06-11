Phát Đạt muốn rót hơn 10.000 tỷ vào dự án của Lotte ở Thủ Thiêm

Phát Đạt lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch đầu tư 10.400 tỷ để mua vốn tại Lotte Properties HCMC, chủ đầu tư dự án Eco Smart City - một trong những quỹ đất lớn còn lại tại Thủ Thiêm.

Hiện trạng khu đất triển khai dự án Lotte Eco Smart City. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HoSE) vừa công bố thông tin về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Theo đó, HĐQT PDR trình cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với giá trị dự kiến 10.400 tỷ đồng . Quy mô giao dịch tương đương từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Phát Đạt theo báo cáo tài chính gần nhất.

Theo doanh nghiệp, đây là thương vụ đầu tư quan trọng trong chiến lược mở rộng quỹ đất và phát triển các dự án bất động sản dân cư, thương mại dịch vụ. Dự án mục tiêu là tổ hợp bất động sản hỗn hợp cao cấp gồm nhà ở và thương mại dịch vụ do Lotte Properties HCMC phát triển.

Lotte Properties HCMC được biết đến là chủ đầu tư dự án Eco Smart City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là một trong những quỹ đất lớn hiếm hoi còn lại tại khu vực này. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD và tổ chức lễ động thổ vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau gần 4 năm, khu đất vẫn chưa ghi nhận nhiều hoạt động thi công đáng kể.

Theo thông tin được công bố trước đó, Eco Smart City được quy hoạch trên khu đất gần 7,5 ha, trong đó khoảng 5 ha được phát triển thành khu tài chính, thương mại - dịch vụ và khu dân cư đa chức năng. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp cao 50 tầng.

Trong bối cảnh Thủ Thiêm đang được định hướng trở thành trung tâm mới của TP.HCM sau sáp nhập, Eco Smart City được đánh giá là một trong số ít quỹ đất quy mô lớn còn dư địa phát triển và có khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với việc trình cổ đông thông qua thương vụ đầu tư nói trên, HĐQT cũng đề xuất giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời cho phép HĐQT tiếp tục ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc quyết định, triển khai toàn bộ các thủ tục cần thiết liên quan đến giao dịch sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến được chốt tại ngày 1/6. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 11/6 và hạn cuối nhận phiếu biểu quyết là trước 12h ngày 22/6.

Để chuẩn bị nguồn lực tài chính cho các kế hoạch đầu tư mới, thời gian gần đây Phát Đạt liên tục thực hiện các thương vụ thoái vốn tại một số dự án.

Mới đây, CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương - công ty con do Phát Đạt nắm quyền kiểm soát - đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 136,86 triệu cổ phần đang sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hòa Phú.

Hòa Phú hiện là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại phường Thuận Giao, TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 2,65 ha, gồm khu cao tầng với các chức năng thương mại - dịch vụ, nhà trẻ, nhà ở và khu thấp tầng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Phát Đạt dự kiến thu về tối thiểu 3.000 tỷ đồng .

Trước đó, doanh nghiệp cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 99,34% vốn tại CTCP Đầu tư Serenity với giá không thấp hơn giá vốn. Sau khi giao dịch hoàn tất, Serenity sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

CTCP Đầu tư Serenity được thành lập vào tháng 2/2020 tại khu vực Phước Hải (nay thuộc TP.HCM). Tháng 10 cùng năm, Phát Đạt công bố đầu tư vào doanh nghiệp này thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Tài Tiến.

Thông qua Serenity, Phát Đạt dự kiến phát triển dự án Khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, còn được biết đến với tên thương mại Serenity Phước Hải.