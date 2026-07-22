Hơn 12 tỷ USD vừa bị 'thổi bay' khỏi sàn chứng khoán

Làn sóng bán tháo cuốn phăng gần 310.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12 tỷ USD quy đổi) vốn hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ sau một phiên.

Chứng khoán Việt Nam trải qua phiên điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một trong những phiên giao dịch tiêu cực nhất kể từ đầu năm 2026 khi áp lực bán tháo lan rộng, cuốn phăng mọi nỗ lực bắt đáy. Sau chuỗi phiên giảm sâu liên tiếp, tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm giới đầu tư, khiến bên nắm giữ cổ phiếu ưu tiên thu hẹp danh mục và bảo toàn vốn thay vì chờ đợi nhịp hồi phục.

Ngay từ đầu phiên, lực cung đã áp đảo hoàn toàn, kéo VN-Index giảm sâu và gần như không xuất hiện nhịp hồi đáng kể trong suốt thời gian giao dịch. Đà bán lan tỏa trên hầu hết nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản cho đến bán lẻ, thép và năng lượng. Cả nhóm cổ phiếu đầu cơ lẫn những doanh nghiệp vốn hóa lớn đều chìm trong sắc đỏ, phản ánh tâm lý phòng thủ đang chi phối toàn thị trường.

Không chỉ mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, VN-Index còn lao dốc theo phương thẳng đứng trong phiên chiều khi lực cầu bắt đáy tỏ ra quá yếu trước áp lực bán ngày càng gia tăng.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt gần 25.000 tỷ đồng , gần tương đương phiên trước. Dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao cho thấy hoạt động giao dịch diễn ra rất sôi động, song chủ yếu đến từ lực bán quyết liệt và quá trình sang tay cổ phiếu giữa bên muốn thoát hàng và nhóm nhà đầu tư chấp nhận bắt đáy.

Kết phiên, VN-Index giảm 62,03 điểm (-3,6%) xuống còn 1.668,53 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi đầu năm 2026 và cũng kéo chỉ số lùi về vùng thấp nhất trong gần 4 tháng qua. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,25 điểm (-1,9%) xuống 275,49 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,65 điểm (-0,5%) còn 124,77 điểm.

Tổng cộng, gần 310.000 tỷ đồng , tương đương 12 tỷ USD , vốn hóa trên cả 3 sàn đã bị thổi bay.

Thị trường hôm nay tiếp tục phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 517 mã giảm (gồm 28 mã giảm sàn), 833 mã giữ tham chiếu và 197 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần).

Nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với thị trường khi có tới 27/30 cổ phiếu giảm giá. Chỉ 2 mã tăng điểm và duy nhất SSB đứng tham chiếu, khiến chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn mất hơn 54 điểm, lùi xuống còn 1.826 điểm.

VN-Index rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Ảnh: TradingView.

Áp lực lớn nhất lên VN-Index tập trung ở nhóm bluechip. Hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM đồng loạt giảm kịch sàn, riêng 2 mã này đã lấy đi khoảng 32 điểm của VN-Index.

Bên cạnh đó, hàng loạt cổ phiếu trụ khác cũng giảm mạnh như VCB (-3,9%), CTG (-3,9%), GAS (-5,3%), MWG giảm sàn, VPL (-5,3%), BID (-2,6%), HDB (-4,3%) và TCB (-2,7%). Việc nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu khiến mọi nỗ lực giữ nhịp của thị trường gần như bị vô hiệu.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giữ được sắc xanh khá khiêm tốn và chủ yếu là những mã có quy mô vốn hóa trung bình hoặc nhỏ, điển hình như VNM (+1,2%), FTS (+3,2%), OCB (+1%), PVT (+3,1%), TDM (+3,6%), PGD (+6,6%), VVS (+6%), TCM (tăng trần), BHN (+1,9%) và PLX (+0,3%).

Tuy nhiên, với tỷ trọng vốn hóa không lớn, các mã này gần như không tạo được tác động đáng kể lên diễn biến chung của chỉ số.

Khối ngoại cũng góp phần gia tăng áp lực lên thị trường khi bán ròng hơn 1.900 tỷ đồng hôm nay. Lực xả tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như SSI với giá trị bán ròng 291 tỷ đồng , VIC (- 207 tỷ đồng ) VCB (- 201 tỷ đồng ), ACB (- 191 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại chỉ giải ngân đáng kể vào một số ít cổ phiếu. VNM được mua ròng khoảng 166 tỷ đồng , trong khi HPG và GEE lần lượt ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 52 tỷ đồng và 25 tỷ đồng .