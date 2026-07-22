VN-Index thủng 1.700 điểm

VN-Index chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm sau làn sóng bán tháo lan rộng, lùi về vùng thấp nhất gần 4 tháng khi áp lực cắt lỗ tiếp tục áp đảo thị trường.

Chứng khoán tiếp tục bị bán tháo. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên sáng 22/7, nối dài chuỗi lao dốc sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp. Tâm lý thận trọng nhanh chóng chuyển thành trạng thái bán tháo khi nhiều nhà đầu tư chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu ngay từ đầu phiên nhằm hạn chế rủi ro, trong bối cảnh áp lực giải chấp và lực bán cắt lỗ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngay sau “tiếng chuông” khai cuộc, bên bán nhanh chóng áp đảo trên diện rộng, kéo VN-Index lao dốc liên tục. Chỉ sau chưa đầy một giờ giao dịch, chỉ số có thời điểm mất hơn 32 điểm. Sắc đỏ phủ kín bảng điện tử, trong khi lực cầu bắt đáy tỏ ra khá dè dặt và chủ yếu xuất hiện ở một số cổ phiếu riêng lẻ.

Đến 11h, VN-Index giảm 31,04 điểm (-1,7%) xuống còn 1.699,52 điểm, rơi về vùng thấp nhất trong gần 4 tháng. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,46 điểm (-0,9%) xuống 278,28 điểm, còn UPCoM-Index lùi 0,51 điểm (-0,4%) xuống 124,89 điểm.

Dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao bất chấp diễn biến tiêu cực. Sau hơn hai giờ giao dịch, tổng giá trị khớp lệnh trên 3 sàn đã vượt 9.000 tỷ đồng , tăng khoảng 40% so với cùng thời điểm phiên trước. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy lực bán tiếp tục được hấp thụ, song cũng phản ánh áp lực thoát hàng vẫn đang ở mức rất lớn.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 424 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn), 940 mã giữ tham chiếu và chỉ 187 mã tăng (gồm 11 mã tăng trần).

Rổ VN30 tiếp tục là tâm điểm gây áp lực lên chỉ số khi ghi nhận tới 21 mã giảm, chỉ 6 mã tăng và 3 mã đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn theo đó mất hơn 24 điểm, lùi xuống còn 1.856 điểm.

VN-Index thủng mốc 1.700 điểm sau gần 4 tháng. Ảnh: TradingView.

Đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn. Trong đó, VIC (-2%), VHM (-4,6%), VCB (-1,4%), VPB (-2,2%), MWG (-4,2%), BID (-1,6%), CTG (-1,5%), VPL (-2,5%), HDB (-2,8%) và MCH (-2%). Riêng 2 cổ phiếu "họ Vin" đã lấy đi hàng chục điểm của VN-Index khi tiếp tục chịu áp lực chốt lời mạnh sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng giảm sàn. Mã này hiện giao dịch tại 35.500 đồng/cổ phiếu, qua đó xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá tích lũy trong hơn 5 năm và lùi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, cho rằng trong ngắn hạn, tâm lý hoang mang của thị trường là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể từ nhóm cổ đông tổ chức.

Khối ngoại hiện nắm khoảng 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ngoài ra, một số quỹ hoạt động dưới pháp nhân Việt Nam nhưng có nguồn vốn nước ngoài cũng đang nắm giữ cổ phiếu, nên tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thực tế còn cao hơn.

Liên quan đến thông tin một số quỹ như VinaCapital bán ra cổ phiếu PNJ, ông Công cho biết lượng giao dịch này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chưa làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông lớn.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giữ được sắc xanh khá khiêm tốn và chủ yếu tập trung ở một vài mã đầu ngành như VNM (+2,1%), GVR (+1,8%), FPT (+1,7%), BSR (+0,2%), PGV (+1,7%), TCB (+0,2%), OCB (+0,5%), NVL (+0,8%), KDH (+1,1%) và PVT (+2,2%). Tuy nhiên, với quy mô vốn hóa và mức tăng hạn chế, các cổ phiếu này không đủ sức bù đắp áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ.