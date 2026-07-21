HSBC chỉ ra 3 'bài toán' cần lời giải của Việt Nam

Nửa cuối năm, nền kinh tế của Việt Nam sẽ phải đối mặt đồng thời với áp lực tỷ giá, lạm phát và lãi suất trong bối cảnh dư địa chính sách ngày càng thu hẹp.

HSBC đánh giá tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang cân bằng hơn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng cân bằng hơn, với sự đóng góp đồng thời của đầu tư công, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo chuyên gia HSBC Việt Nam, áp lực về tỷ giá, lạm phát và lãi suất sẽ là những biến số cần theo dõi sát trong nửa cuối năm.

Động lực tăng trưởng không còn phụ thuộc vào một trụ cột

Ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng HSBC Việt Nam, đánh giá mức tăng trưởng GDP 7,83% trong quý I là khởi đầu tích cực. Bước sang quý II, tăng trưởng GDP ước tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo ông Minh để lý giải kết quả này, câu trả lời nằm ở việc cấu trúc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang trở nên cân bằng hơn. Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo vẫn là động lực chính với mức tăng trưởng 10%, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 266,5 tỷ USD , tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các động lực trong nước đã đóng góp rõ nét hơn. Đầu tư hạ tầng thúc đẩy ngành xây dựng tăng 9,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%; lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt. Ở lĩnh vực thương mại, xuất khẩu điện tử tiếp tục là điểm sáng. Về thu hút đầu tư nước ngoài, vốn FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ USD (+61%), còn vốn thực hiện đạt 13,03 tỷ USD - mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Theo ông Minh, vốn đăng ký phản ánh kỳ vọng, còn vốn giải ngân mới là thước đo rõ nhất về niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Ngoài ra, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng gần 90%, cho thấy làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam đang bước sang giai đoạn sâu hơn, không chỉ xây dựng nhà máy mới mà còn mở rộng thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập.

“Nếu được hấp thụ tốt, dòng vốn này có thể trở thành nhân tố quan trọng nâng cấp năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế trong những năm tới”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng HSBC Việt Nam. Ảnh: HSBC.

3 "bài toán" lớn của kinh tế nửa cuối năm

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, chuyên gia HSBC cho rằng nền kinh tế của Việt Nam đang xuất hiện 3 biến số cần theo dõi.

Đầu tiên là cán cân thương mại. Việt Nam ghi nhận nhập siêu khoảng 16,65 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, đảo chiều so với mức xuất siêu cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ông Minh nhận thấy phần lớn mức tăng nhập khẩu đến từ máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, phản ánh sự chuẩn bị cho năng lực tăng trưởng trong giai đoạn tới hơn là nhu cầu tiêu dùng. Dù vậy, khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, sức ép lên cán cân bên ngoài và tỷ giá có thể xuất hiện sớm hơn.

Biến số thứ 2 là lạm phát. CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38%, tiến sát mục tiêu 4,5% của Quốc hội. Nhưng theo ông Minh, con số bình quân chưa phản ánh hết quỹ đạo giá cả. Lạm phát đang cho thấy xu hướng tăng nhanh đặc biệt trong 2 tháng cuối quý II, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh, giá đầu vào nhập khẩu neo cao và giá thực phẩm cũng chịu tác động từ diễn biến quốc tế.

Với một nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu năng lượng như Việt Nam, cú sốc dầu mỏ luôn là biến số nhạy cảm. Điểm tích cực là lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 4,12%, vẫn thấp hơn CPI chung, cho thấy áp lực giá chưa lan rộng. Nhưng rủi ro lạm phát neo cao là vấn đề lưu tâm, nhất là khi tổng cầu trong nước phục hồi tốt hơn.

Biến số thứ 3 là tỷ giá và mặt bằng lãi suất. Sau giai đoạn đầu năm khi tiền VND tăng giá so với đồng bạc xanh, áp lực lên USD/VND tăng rõ hơn ngay từ cuối quý I. Có thời điểm trong tháng 3, giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng chạm ngưỡng trần niêm yết theo quy định của NHNN.

Đáng chú ý là sức ép lần này vẫn mang màu sắc nội tại khá rõ. Ngay cả khi đồng USD quốc tế không tăng quá mạnh thì trong một số thời điểm, VND vẫn chịu áp lực do cầu ngoại tệ trong nước tăng nhanh hơn cung - từ nhập khẩu, thanh toán hàng hóa, đến nhu cầu nắm giữ ngoại tệ theo mùa vụ.

Về lãi suất, dù lãi suất điều hành được giữ nguyên, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động đã tiếp tục xu hướng đi lên và duy trì ở mặt bằng cao trong nửa đầu năm. Theo ông Minh, điều này phản ánh đúng trạng thái của nền kinh tế tăng trưởng nhanh với nhu cầu tín dụng luôn tăng nhanh hơn so với huy động, nhưng đồng thời cũng phải duy trì chênh lệch lãi suất VND - USD ở mức đủ hợp lý để ổn định kỳ vọng tỷ giá.

Dù vậy, chính sách điều hành tỷ giá của NHNN đã cho thấy tính chủ động, linh hoạt, kịp thời ổn định vĩ mô, kiểm soát bộ đôi lạm phát - lãi suất.

Kỳ vọng vào nâng hạng thị trường chứng khoán

Dự báo về những tháng cuối năm, chuyên gia HSBC cho rằng áp lực tỷ giá có thể tiếp tục gia tăng trong quý III do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cuối năm và hoạt động chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp FDI. Nếu Fed tiếp tục trì hoãn nới lỏng hoặc giá dầu duy trì ở mức cao, sức ép này có thể kéo dài hơn dự kiến. Trong khi đó, lãi suất sẽ tiếp tục phản ánh bài toán cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán được xem là một trong những yếu tố có thể tạo động lực mới cho nền kinh tế trong thời gian tới. Ảnh: Phương Lâm.

Ông Minh đánh giá quý IV có thể là giai đoạn tích cực hơn nếu xuất khẩu bước vào mùa cao điểm, du lịch và kiều hối cải thiện, đồng thời nguồn cung hàng hóa trong nước hỗ trợ kiểm soát giá cả. Ngoài ra, việc nâng hạng thị trường chứng khoán được xem là một trong những yếu tố có thể tạo động lực mới cho nền kinh tế.

"Nếu tiến trình nâng hạng tiếp tục diễn ra đúng lộ trình, tác động sẽ không chỉ dừng ở thị trường cổ phiếu mà còn giúp mở rộng tập nhà đầu tư quốc tế, cải thiện chất lượng dòng vốn, tăng nguồn cung ngoại tệ trong trung hạn và giảm bớt áp lực lên tỷ giá", chuyên gia HSBC nhận định.