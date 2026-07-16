Phó thủ tướng Thái Lan nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Phó thủ tướng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam không phải mối đe dọa với nước này mà sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu tại Diễn đàn Nikkei Asia APAC 2026 ngày 16/7 tại Bangkok. Ảnh: Ken Kobayashi.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam có thể mang lại lợi ích cho Thái Lan thay vì tạo ra cuộc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế. Đây là nhận định của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại Diễn đàn Nikkei Asia Forum APAC 2026 tổ chức ở Bangkok ngày 16/7.

"Chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam và cũng mong các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Thái Lan. Đây có thể là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi", ông Sihasak phát biểu.

Lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan đều là những trung tâm sản xuất lớn của Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực ôtô. Tuy nhiên, ông cho rằng hai nước không ở trong cuộc cạnh tranh theo kiểu "được - mất".

"Đây không phải là cuộc cạnh tranh mà một bên thắng thì bên còn lại thua", ông nói.

Theo ông Sihasak, quan điểm này cũng áp dụng với Ấn Độ. Ông cho rằng sự tăng trưởng của nền kinh tế Nam Á này sẽ tạo thêm động lực cho cả khu vực thay vì làm suy giảm cơ hội của các nước khác.

"Điều quan trọng là chúng ta có thể cùng làm cho chiếc bánh kinh tế lớn hơn để tất cả đều được hưởng lợi", Phó thủ tướng Thái Lan nói.

Ông khẳng định Bangkok sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm tăng cường kết nối kinh tế, thúc đẩy đầu tư và mở rộng hợp tác.

Phát biểu của ông Sihasak được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Theo số liệu vừa công bố, GDP quý II của Việt Nam tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,94% của quý I, nhờ động lực từ lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và năng lượng.

Cũng tại diễn đàn, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết nước này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đầu tư lên gần 30% GDP, đồng thời đưa năng lực cạnh tranh vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Theo ông, Thái Lan sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới như năng lượng sạch, công nghệ số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.